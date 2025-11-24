Κίνδυνος θάνατος είναι πλέον οι κόντρες που διοργανώνονται σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας, με επίκεντρο, το τελευταίο διάστημα, τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το philenews καθαρά από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, όταν πριν από λίγες ημέρες, οδηγός που ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα. Το δεύτερο όχημα σύρθηκε προς το μέρος προσώπων που παρακολουθούσαν τις κόντρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας στα πόδια. Σημειώνεται πως, ευτυχώς, ο τραυματισμός της δεν ήταν σοβαρός.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου λίγο πριν τα μεσάνυκτα και είναι ενδεικτικό του κινδύνου που διατρέχουν όσοι λαμβάνουν μέρος είτε ως οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, είτε ως θεατές στις παράνομες διοργανώσεις, στις οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν στην ιστοσελίδα μας, παίζονται στοιχήματα από τους παρευρισκόμενους.

Σφοδρά παράπονα προς την Αστυνομία εξέφρασαν περίοικοι, που αναφέρουν πως έκαναν σχετικές καταγγελίες στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, ωστόσο, δεν υπήρξε σοβαρή ανταπόκριση με αποτέλεσμα το φαινόμενο με τις κόντρες στην περιοχή να συνεχίζει σχεδόν κάθε Σάββατο, θέτοντας σε κίνδυνο και οδηγούς που περνούν τυχαία από την περιοχή. Αντίστοιχα φαινόμενα εν τω μεταξύ καταγράφηκαν στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα, όπου η Τροχαία Λάρνακας προέβη σε δεκάδες κατασχέσεις οχημάτων και στη λεωφόρο Ελλάδος στην Αραδίππου, ενώ υπάρχουν καταγγελίες και για περιοχή στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Το philenews έθεσε τα παράπονα περιοίκων ενώπιον της Αστυνομίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε πως διερευνάται τροχαίο όπου διερχόμενο όχημα προσέκρουσε σε δεύτερο, που τραυμάτισε μία γυναίκα η οποία βρισκόταν στον χώρο. Σημείωσε, επίσης, πως υπάρχουν παράπονα από περιοίκους, τα οποία διερευνά ο τοπικός σταθμός. «Υπάρχουν παράπονα από κατοίκους της περιοχής σε σχέση με αυτό το φαινόμενο και κατά καιρούς ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου σε συνεργασία με τον Κλάδο Τροχαίας Λάρνακας και Αρχηγείου, έχουν κάνει επιχειρήσεις με σκοπό τον εντοπισμό και κατάσχεση τέτοιων οχημάτων. Παράλληλα, τέτοια παράπονα, πέραν των επιχειρήσεων, τυγχάνουν χειρισμού από τον Αστυνομικό Σταθμό που μεταβαίνει επί τόπου, όπως έγινε και με το τροχαίο στις 10 Νοεμβρίου».