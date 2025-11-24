Σε εξέλιξη βρίσκεται αναζωπύρωση στη χαράδρα που έγινε γνωστή χθες με το τοπωνύμιο «χαράδρα της Κόλασης», με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επιχειρεί αυτή την ώρα με δύο εναέρια μέσα και ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Κοίλης, Στρουμπιού, Ακουρσού, στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Σύμφωνα με ενημέρωση, συνεχίζεται παράλληλα η ασφάλιση του μετώπου από τις επίγειες ομάδες, οι οποίες παραμένουν όλες ενεργές, χωρίς καμία αποδέσμευση προσωπικού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δύο ελικόπτερα της Ιορδανίας αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο μετά το μεσημέρι, κατόπιν κρατικής διευθέτησης, προκειμένου να τεθούν σε επιφυλακή και να συνδράμουν σε περίπτωση νέων αναζωπυρώσεων.