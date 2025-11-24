Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) ανακοίνωσε την ανάκληση σειράς οχημάτων, τα οποία έχουν καταχωριστεί ως επικίνδυνα μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, Safety Gate. Στην ανάκληση περιλαμβάνονται επιβατικά και εμπορικά οχήματα, τρακτέρ και φορτηγά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για την 47η εβδομάδα του 2025, στο Safety Gate έχουν καταγραφεί τα εξής οχήματα:

Toyota Proace και Proace Verso (εμπορικά και επιβατικά μοντέλα), έτη 2022–2025

Volkswagen eTouareg (επιβατικό), περίοδος 27/09/2018–21/08/2024

New Holland T6, T7 (τρακτέρ), περίοδος 06/03/2025–30/09/2025

CASE IH Maxxum 125, 145, 150 – Puma 150, 165, 175 (τρακτέρ), περίοδος 06/03/2025–30/09/2025

Mitsubishi Fuso eCanter (φορτηγό), περίοδος 23/06/2023–30/04/2024

Το ΤΟΜ στην ανακοίνωση του, καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς, εισαγωγείς και πωλητές που έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τα συγκεκριμένα οχήματα στην κυπριακή αγορά να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάκλησης, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Οι καταναλωτές που κατέχουν οποιοδήποτε από τα επηρεαζόμενα οχήματα καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα για καθοδήγηση.

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας αρνηθεί να ικανοποιήσει τα δικαιώματα του καταναλωτή, οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν γραπτό παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy

Περισσότερες πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα διατίθενται μέσω του Safety Gate στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search

Για επιπλέον διευκρινίσεις, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή να αποστέλλουν μήνυμα στο recalls@rtd.mcw.gov.cy

ΚΥΠΕ

.