Το σημερινό καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας αφήνει εκτός, σημαντικό αριθμό πολιτών, υποστηρίζει το αναπηρικό κίνημα, με την πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων Θέμιδα Ανθοπούλου να τονίζει στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης ότι το κράτος, «κλείνει την πόρτα ερμητικά στο ένα στα δύο άτομα με σοβαρές αναπηρίες ή μέτρια νοητική αναπηρία», γεγονός το οποίο, είπε χαρακτηριστικά αποτελεί «κυπριακή πατέντα» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση «έχει πάρει την πολιτική απόφαση για προώθηση ενός ενιαίου πλαισίου, που θα αφορά όλες τις μορφές αναπηρίας», η κ. Ανθοπούλου ανέφερε: «Σαφώς και δεν είμαστε αγνώμονες», ωστόσο όπως είπε, «η χρηματοδότηση που έχει μέχρι στιγμής εγκριθεί δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες».

«Το εγκριθέν συνολικό ποσό μέχρι το 2028, των 45 εκατομμυρίων, ουδόλως είναι αρκετό», ανέφερε, εξηγώντας ότι «μόνο η αποδέσμευση από το ΕΕΕ, όπως ήταν και η εξαγγελία της Κυβέρνησης, κοστολογείται τουλάχιστον στα 65 εκατομμύρια ευρώ».

Στην παρουσίασή της, η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ ξεκαθάρισε πως το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΕΕ, τα οποία, όπως είπε, αποκλείουν μεγάλο αριθμό ατόμων με σοβαρές ανάγκες φροντίδας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η απώλεια παροχών για 12.000 άτομα λόγω των κριτηρίων αυτών αντιστοιχεί, αθροιστικά από το 2014, σε περίπου €715 εκατ.

«Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι εδώ και χρόνια ο ολετήρας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες», τόνισε η πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες πολίτες αποκλείονται επειδή το εισόδημα του/της συζύγου ή ακόμη και των παιδιών τους ξεπερνά οριακά τα όρια του ΕΕΕ».

Η κ. Ανθοπούλου παρουσίασε επίσης στοιχεία για τις κατηγορίες των περίπου 12.000 νέων δικαιούχων που αναμένεται να ενταχθούν με το νέο πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για άτομα με σοβαρές αναπηρίες, νοητικές δυσκολίες, αυτισμό, μυοπάθειες, ψυχικές και κινητικές αναπηρίες.

«Είναι περιθωριοποίηση, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε, αναφερόμενη στον αποκλεισμό τους για λόγους εισοδηματικών περιορισμών.

Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ συνεχίζοντας, παρέθεσε σειρά παραδειγμάτων που, όπως είπε, «δεν τραγικοποιούν τα γεγονότα, αν είμαστε ειλικρινείς, είμαστε εξαιρετικά φειδωλοί στις περιγραφές μας».

Ανάμεσά τους ξεχώρισε η περίπτωση της Αναστασίας, γυναίκας με εκ γενετής νοητική αναπηρία:

«Εργάζεται και επειδή λαμβάνει μισθό άνω των 512 ευρώ που είναι ο σχετικός περιορισμός του ΕΕΕ, δεν είναι δικαιούχος οποιασδήποτε κρατικής πρόνοιας, συνεπώς δεν είναι στην διατίμηση 08 για φθηνότερο ρεύμα, δεν είναι δικαιούχος ούτε καν του επιδόματος διακίνησης για τους εργαζομένους».

Η ίδια, όπως μετέφερε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, αγωνιά κάθε μήνα «για το αν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει, να πληρώσει το ρεύμα, το νερό, να έχει φαγητό για τον αδερφό της, ο οποίος επίσης είναι άτομο με νοητική αναπηρία».

Αναφέρθηκε επίσης στον Κωνσταντίνο, ενήλικα με πολυαναπηρίες που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή:

«Μιλώντας με την μητέρα του, η οποία για μία ολόκληρη ζωή ήταν η ασπίδα προστασίας του, μου μετέφερε το εξής συγκλονιστικό. Μου είπε πως όλη της τη ζωή βλέποντας τη γύμνια του Κράτους Πρόνοιας, παρακαλούσε, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, να μην φύγει εκείνη κι ο σύζυγός της πριν το γιο τους».

Και σχολίασε: «Ε, δεν περιποιεί τιμή αυτό για μια Πολιτεία. Οι γονείς των παιδιών με αναπηρία να μην έχουν δικαίωμα ούτε στον θάνατο».

Αναφερόμενη στη δουλειά της ομάδας εργασίας για την ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου, τόνισε ότι η ΚΥΣΟΑ κατέθεσε τεκμηριωμένη πρόταση ύψους €142 εκατ. σε τριετή ορίζοντα, σημειώνοντας ότι βασική προϋπόθεση ήταν να μη χαθεί «ούτε και ένα σεντ» από οποιαδήποτε υφιστάμενη παροχή.

Όπως είπε, η Συνομοσπονδία αντιλαμβάνεται τα όρια της οικονομίας, αλλά θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση, ώστε το νέο νομοθέτημα να τεθεί σε εφαρμογή με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

«Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της κυπριακής Οικονομίας δεν συνάδουν με την εξαθλίωση των πιο ευάλωτων πολιτών», είπε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ.

Απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση «να προχωρήσει σε αναθεώρηση των κονδυλίων, τονίζοντας ότι στόχος είναι η άμεση εφαρμογή των προνοιών και όχι η παράτασή τους στο μέλλον».

«Δεν θέλουμε υποσχέσεις για το μέλλον, θέλουμε κατοχύρωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων τώρα», σημείωσε.

Την διάσκεψη παρακολούθησαν πολίτες με αναπηρίες αλλά και γονείς παιδιών με αναπηρίες που κατέθεσαν την εμπειρία τους υποβάλλοντας ερωτήματα σε σχέση με τα δικαιώματα τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, για τον ρόλο των γονιών ως φροντιστές των παιδιών τους, με την ΚΥΣΟΑ να τονίζει την ανάγκη για αναγνώριση της προσφοράς τους ώστε οι γονείς που υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους να λαμβάνουν κάποιο «μισθό» και να διασφαλίζεται η σύνταξη τους.