Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, εξελέγη ομόφωνα ο υπαστυνόμος Άγγελος Νικολάου.

Ο κ. Νικολάου υπηρετεί στην Αστυνομία Κύπρου από το 1993. Σήμερα είναι Υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαιδευτών Ασκήσεων Ακρίβειας, εκπαιδευτής και Αξιωματικός Πειθαρχίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε σε πληθώρα υπηρεσιών της Αστυνομίας.

Μεταξύ των οποίων ο Σταθμός Υπαίθρου, Τ.Α.Ε., Τροχαία (περιπολίες και δυστυχήματα), Υ.Α.Μ. και στο Κ.Ε.Δ. Λάρνακας.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.