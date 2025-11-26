Τρομακτικοί είναι οι αριθμοί μαθητών που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και έχουν την ανάγκη στήριξης και καθοδήγησης από τα σχολεία τους και δη, από τους καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ), οι οποίοι καθημερινά χειρίζονται σωρεία περιπτώσεων. Ανάμεσα στα ζητήματα που προκύπτουν είναι μαθητές που εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, μαθητές που είτε είναι θύματα είτε εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά, αλλά και παιδιά που είναι αντιμέτωπα με ενδοοικογενειακή καθώς και με σεξουαλική βία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, προκύπτει ότι ιδιαίτερα η λεκτική είναι η πιο συνήθης μορφή βίας, τόσο για τα παιδιά που την εκδηλώνουν, όσο και για τα παιδιά τα οποία τη δέχονται.

Πιο κάτω παρατίθενται αριθμητικά δεδομένα για τη σχολική χρονιά 2023–2024, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Παιδείας για το 2024 και τα οποία αφορούν τη Μέση Εκπαίδευση, όπου και υπάρχουν καθηγητές ΣΕΑ.

Α. Μαθητές που είχαν άμεσα ή έμμεσα εμπλοκή σε επεισόδιο ενδοσχολικής βίας/ σχολικού εκφοβισμού και έτυχαν συμβουλευτικής παρέμβασης από τους καθηγητές ΣΕΑ του σχολείου τους ήταν:

>> Σωματική βία: 948 μαθητές (740 αγόρια και 208 κορίτσια).

>> Λεκτική βία: 2.331 μαθητές (1.472 αγόρια και 859 κορίτσια).

>> Σχεσιακή βία: 1.193 μαθητές (590 αγόρια και 603 κορίτσια).

>> Καταστροφή περιουσίας: 277 μαθητές (218 αγόρια και 59 κορίτσια).

Ανά τύπο σχολείου τα περιστατικά αυτά κατανέμονται ως εξής:

Στα Γυμνάσια: Σωματική βία 721 μαθητές, λεκτική βία 1.713, σχεσιακή 869, καταστροφή περιουσίας 197 μαθητές.

Στα Λύκεια: Σωματική βία 91 μαθητές, λεκτική 347, σχεσιακή 165, καταστροφή περιουσίας 53 μαθητές.

Στις Τεχνικές Σχολές: Σωματική βία 108 μαθητές, λεκτική 203, σχεσιακή 106, καταστροφή περιουσίας 25.

Στα Εξατάξια σχολεία: Σωματική βία 28 μαθητές, λεκτική 63, σχεσιακή 49 και καταστροφή περιουσίας 2 μαθητές.

Στα Εσπερινά σχολεία: Σωματική 0, λεκτική 5, σχεσιακή 4, καταστροφή περιουσίας 0.

Β. Μαθητές που ήταν θύματα ενδοσχολικής βίας/ σχολικού εκφοβισμού και είχαν συμβουλευτική παρέμβαση:

>> Σωματική βία: 457 μαθητές (374 αγόρια και 83 κορίτσια).

>> Λεκτική βία: 1.270 μαθητές (760 αγόρια και 510 κορίτσια).

>> Σχεσιακή βία: 660 μαθητές (298 αγόρια και 362 κορίτσια).

>> Καταστροφή περιουσίας: 135 μαθητές (82 αγόρια και 53 κορίτσια).

Ανά τύπο σχολείου τα περιστατικά με θύματα μαθητές κατανέμονται ως εξής:

Στα Γυμνάσια: Σωματική βία 379 μαθητές, λεκτική βία 1.015, σχεσιακή 497, καταστροφή περιουσίας 101 μαθητές.

Στα Λύκεια: Σωματική βία 34 μαθητές, λεκτική 141, σχεσιακή 99, καταστροφή περιουσίας 19 μαθητές.

Στις Τεχνικές Σχολές: Σωματική βία 35 μαθητές, λεκτική 97, σχεσιακή 51, καταστροφή περιουσίας 15.

Στα Εξατάξια σχολεία: Σωματική βία 9 μαθητές, λεκτική 17, σχεσιακή 12 και καταστροφή περιουσίας 0.

Στα Εσπερινά σχολεία: Σωματική 0, λεκτική 0, σχεσιακή 1, καταστροφή περιουσίας 0.

Γ. Μαθητές οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε επεισόδιο ρατσιστικής συμπεριφοράς: 519 εκ των οποίων 313 αγόρια και 206 κορίτσια.

Δ. Μαθητές θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς: 270 εκ των οποίων 146 αγόρια και 124 κορίτσια.

Συνολικά και για τις δύο πιο πάνω κατηγορίες, τα περιστατικά εκδηλώθηκαν ως εξής:

Στα Γυμνάσια 533, στα Λύκεια 120, στις Τεχνικές Σχολές 108, στα Εξατάξια σχολεία 21 και στα Εσπερινά σχολεία 7 μαθητές.

Ε. Μαθητές θύματα ενδοοικογενειακής βίας (όχι σεξουαλικής): 216 εκ των οποίων 97 αγόρια και 119 κορίτσια.

Στ. Μαθητές θύματα σεξουαλικής βίας: 64 εκ των οποίων 16 αγόρια και 48 κορίτσια.

Ζ. Μαθητές με εύλογη υποψία θύματος σεξουαλικής βίας: 39 εκ των οποίων 9 αγόρια και 30 κορίτσια.

Συμβουλευτική και σε θέματα ταυτότητας φύλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το ποσοστό των μαθητών που βοηθήθηκαν από τους καθηγητές ΣΕΑ με ατομική συμβουλευτική, η οποία κάλυπτε όλο το φάσμα των θεμάτων με τα οποία καταπιάνονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Το ποσοστό αυτό των μαθητών (για όλα τα θέματα) κυμάνθηκε στο 79%, το οποίο «μεταφράζεται» σε 39.088 μαθητές. Τα ποσοστά ανά τύπο σχολείου έχουν ως εξής: 80% μαθητές Γυμνασίων, 86% Λυκείων, 81% Τεχνικών Σχολών, 77% Εξατάξιων σχολείων και 72% Εσπερινών Σχολών.

Η συμβουλευτική παρέμβαση κάλυψε διάφορα θέματα σε όλους τους πιο πάνω τύπους σχολείων, όπως:

>> Εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές: 25.052 μαθητές.

>> Οικονομικά θέματα: 5.906 μαθητές.

>> Υγεία του μαθητή εκτός διατροφικών διαταραχών: 4.305 μαθητές.

>> Οικογενειακά θέματα εκτός από οικονομικά και ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας: 6.372 μαθητές.

>> Θέματα συμπεριφοράς (π.χ. απειθαρχία) εκτός από ενδοσχολική βία και εκφοβισμό: 4.318 μαθητές.

>> Θέματα κοινωνικής/ συναισθηματικής αγωγής: 5.699 μαθητές.

>> Εξαρτητικές συμπεριφορές από ουσίες και παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια: 1.282 μαθητές.

>> Θέματα απουσιών από το σχολείο: 4.339 μαθητές.

>> Μαθησιακά θέματα και προβλήματα: 5.987 μαθητές.

>> Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου: 236 μαθητές

>> Θέματα οικογενειακού προγραμματισμού: 375 μαθητές.

>> Άλλα προσωπικά θέματα του μαθητή: 2.752 μαθητές.

Συνεργασία με διευθυντές, καθηγητές, γονείς και όχι μόνο

Αναφορικά με την ιδιότητα των εμπλεκόμενων ατόμων που συνεργάστηκαν με τους καθηγητές ΣΕΑ για την άσκηση συμβουλευτικής παρέμβασης σε περιπτώσεις μαθητών, τα στοιχεία αναφέρουν πως αυτά ήταν:

Σε 4.116 περιπτώσεις ο πατέρας, σε 8.138 η μητέρα, σε 318 κηδεμόνας, σε 411 άλλοι συγγενείς των παιδιών, σε 11.841 διευθυντές, βοηθοί διευθυντές και εκπαιδευτικοί, σε 3.522 εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, σε 716 κλινικοί ψυχολόγοι, σε 817 ψυχίατροι, σε 4.788 συνδετικοί λειτουργοί, σε 1.178 κοινωνικοί λειτουργοί, σε 1.393 σχολιατρικοί επισκέπτες, σε 199 λειτουργοί οικογενειακού προγραμματισμού, σε 349 λειτουργοί Υπηρεσίας ΣΕΑ, σε 628 λειτουργοί Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, σε 184 περιπτώσεις αστυνομικοί, σε 99 λειτουργός του «Hope for Children», σε 288 λειτουργός από το «Σπίτι του Παιδιού» και άλλο άτομο σε 282 περιπτώσεις.