Ξεκίνησαν από σήμερα τα βελτιωτικά έργα για άρση της επικινδυνότητας του δρόμου από Αγλαντζιά προς Γέρι (μία λωρίδα) και το αντίστροφο (δύο λωρίδες), μετά από παράπονα των οδηγών. Το philenews βρέθηκε σήμερα το πρωί στο σημείο και κατέγραψε τις αλλαγές που γίνονται στο οδόστρωμα, ενώ επιβεβαιώσαμε ιδίοις όμμασι το μπέρδεμα που προκύπτει με τις τρεις λωρίδες.

Το philenews επικοινώνησε με τον Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κ. Χρίστο Κουναίδη ο οποίος μας ξεκαθάρισε ότι ο δρόμος δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Τμήματος, ωστόσο μετά και από πιέσεις των Δήμων Γερίου και Αγλαντζιάς, προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των πολιτών.

Οι αλλαγές που έγιναν στον δρόμο

Ο Επαρχιακός Μηχανικός Λευκωσίας ανέφερε ότι στον δρόμο από Αγλαντζιά προς Γέρι (από το εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου), έγινε διαπλάτυνση εκατέρωθεν, ενώ δημιουργήθηκε επιπρόσθετη λωρίδα από το Γέρι στην Αγλαντζιά, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε.

Ο αρμόδιος του Τμήματος Δημοσίων Έργων, αναφορικά με την επικινδυνότητα του δρόμου, εξήγησε ότι στις περιπτώσεις που σβήνονται οι σημάνσεις (γραμμές), λόγω της βαφής, κάποιες φαίνονται ακόμη στην άσφαλτο, δηλαδή παραμένει η αντανακλαστικότητα.

Πλέον, μετά και την παρέμβαση των πολιτών, όλες οι γραμμές θα βαφτούν ξανά με θερμοπλαστική μπογιά και θα προστεθούν βέλη για να δείχνουν τις πορείες των οχημάτων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στον εν λόγω δρόμο υπάρχει μία λωρίδα με κατεύθυνση από Αγλαντζιά προς Γέρι και δύο λωρίδες από το Γέρι προς την Αγλαντζιά. Ακόμη, προστέθηκαν ταμπέλες που υποδεικνύουν ότι ο δρόμος είναι τριών λωρίδων. Επιπρόσθετα, τοποθετούνται πλέον βέλη που να δείχνουν τις πορείες για να μη δημιουργείται μπέρδεμα.

Με αυτές τις ενέργειες, ο Επαρχιακός Μηχανικός ευελπιστεί ότι θα βελτιωθεί το θέμα της σηματοδότησης για τον κόσμο που χρησιμοποιεί τον δρόμο.

Τα μελλοντικά έργα

Σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμος και θα τοποθετηθεί φωτισμός.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρώνεται εντός των ημερών και το έργο θα προκηρυχθεί για κατασκευή το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παρέμβαση και του Αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν δικαιολογημένων παραπόνων από πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο από Αγλαντζιά προς Γέρι και το αντίστροφο , ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς επικοινώνησε με τον Υπουργό Μεταφορών ο οποίος παρέπεμψε τον κ. Κωνσταντίνου άμεσα στον επαρχιακό μηχανικό Λευκωσίας, ούτως ώστε να παρθούν μέτρα για άρση της επικινδυνότητας.