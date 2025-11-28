Έντονος προβληματισμός επικρατεί ανάμεσα στους γονείς και τον Σύνδεσμο Γονέων του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, σχετικά με την καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και το σοβαρό ζήτημα του υπερπληθυσμού των μαθητών. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το σχολείο δεν έχει περάσει από την απαραίτητη επιθεώρηση πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα οι υποδομές πυρασφάλειας να κρίνονται ανεπαρκείς και να μην πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, το σχολείο στερείται πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Το ζήτημα θεωρείται εξαιρετικά ανησυχητικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια τα σχολεία αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υπερπληθυσμού. Οι μαθητές αυξάνονται διαρκώς, ωστόσο οι υποδομές παραμένουν στάσιμες και συχνά ακατάλληλες.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Γ’ Δημοτικού, Κωνσταντίνος Καρεκλάς, επιβεβαίωσε ότι το σχολείο δεν διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας πυρασφάλειας, αφήνοντας εκτεθειμένο το υπουργείο Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού πυρκαγιάς ή ακόμη και σοβαρού τραυματισμού μαθητών.

Πέρα από τα ζητήματα πυρασφάλειας, στο σχολείο παρατηρείται έντονος υπερπληθυσμός, καθώς φιλοξενεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε, με τους μαθητές να φτάνουν τους 436. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές στοιβάζονται στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο λόγω του περιορισμένου χώρου.

Ο κ. Καρεκλάς επισήμανε, επίσης, ότι οι λυόμενες αίθουσες που τοποθετήθηκαν χρησιμοποιούνται πλέον ως μόνιμη λύση, χωρίς όμως να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Παράλληλα, οι χώροι υγιεινής, τουαλέτες και νιπτήρες, είναι ανεπαρκείς για τον αριθμό μαθητών και προσωπικού, παραβιάζοντας βασικές πρόνοιες των κανονισμών υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, τα εργαστήρια και οι αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας.

Εκτιμάται ότι το σχολικό έτος 2025 – 26, ο αριθμός των μαθητών θα αυξηθεί περαιτέρω, οδηγώντας στην ανάγκη δημιουργίας και όγδοης λυόμενης αίθουσας, κάτι που οι οργανωμένοι γονείς δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται. Ήδη, λυόμενη αίθουσα στον χώρο του Δημοτικού μοιράζεται με το διπλανό νηπιαγωγείο, ενώ μαθήματα Ειδικής Αγωγής πραγματοποιούνται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους, όπως διάδρομοι, παγκάκια, κουζίνα και σημεία δίπλα από την καντίνα και το ιατρείο.

Οι οργανωμένοι γονείς καλούν το υπουργείο Παιδείας να λάβει άμεση και συγκεκριμένη δράση, με σαφές χρονοδιάγραμμα, τόσο για την επέκταση του Γ’ Δημοτικού Ύψωνα, όσο και για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου και νέου δημοτικού σχολείου στην περιοχή. Ζητούν επίσης άμεσα μέτρα ασφάλειας για την υφιστάμενη κατάσταση, παύση χρήσης ακατάλληλων χώρων για την Ειδική Αγωγή και εξασφάλιση κατάλληλου χώρου από το Υπουργείο. Παράλληλα, απαιτούν επίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την έκθεση της Πυροσβεστικής και διευκρίνιση για το ποιο τμήμα του Υπουργείου θα αναλάβει την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού, Ηρόδοτος Νεοφύτου, επισήμανε ότι η Σχολική Εφορεία έχει επανειλημμένα τονίσει με επιστολές, τη σοβαρότητα του προβλήματος στέγασης των μαθητών, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας πληθυσμιακής ανάπτυξης της περιοχής.

Καυτηρίασε το γεγονός ότι οι μαθητές στοιβάζονται σε λυόμενες αίθουσες για να καλυφθούν οι ανάγκες, τονίζοντας ότι η λύση αυτή πρέπει να είναι προσωρινή και όχι μόνιμη. «Πρέπει άμεσα και επειγόντως να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένα ακόμη δημοτικό σχολείο και ένα ακόμη δημόσιο νηπιαγωγείο, καθώς εκτός από την πληθυσμιακή αύξηση παρατηρείται και η εισαγωγή παιδιών σε μικρότερες ηλικίες», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα πυρασφάλειας, σημείωσε ότι η Σχολική Εφορεία συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για 25 σχολεία του Δήμου Κουρίου, η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις υποδείξεις θα απαιτήσει χρόνο.