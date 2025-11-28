Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραπομπής των δύο 28χρονων κατηγορουμένων. Σημαντικά τεκμήρια, όπως DNA σε καπέλο και ρούχα που βρέθηκαν σε κοντινό skip, φέρνουν τους κατηγορούμενους στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστήριο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από τις Αρχές. Πρόκειται για δύο 28χρονους Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Ο ρόλος που τους αποδίδεται από την Αστυνομία φαίνεται καθοριστικός στην υπόθεση.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτήθηκαν την παραπομπή της υπόθεσης σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, όπως είχε γίνει και για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους.

Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο καλείται να συνεδριάσει στις 29 Ιανουαρίου 2026, την ίδια ημερομηνία που ορίστηκε και για τους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Δημόσιος Κατήγορος Α’, Γιάννης Αργυρού, ζήτησε την κράτηση των δύο 28χρονων κατηγορουμένων μέχρι τη δίκη, επικαλούμενος τρεις λόγους: την πιθανότητα φυγοδικίας, την πιθανότητα επηρεασμού μαρτύρων και τη διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Σημείωσε ότι για σκοπούς κράτησης επικαλούνται κυρίως τους δύο πρώτους λόγους. Τόνισε, μάλιστα, ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η πιο βαριά του Ποινικού Κώδικα.

Αγορεύοντας, αναφέρθηκε σε διάφορες δικαστικές αποφάσεις, τονίζοντας ότι στην παρούσα υπόθεση οι κατηγορούμενοι είναι αλλοδαπά πρόσωπα και συνελήφθησαν στην Ελλάδα μετά την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε στη μαρτυρία που υπάρχει στο μαρτυρικό υλικό, το οποίο –όπως είπε– πιθανολογεί καταδίκη.

Σημείωσε ότι στην υπόθεση το καπέλο τύπου «Ζορό», που έπεσε κατά τη διαφυγή των δραστών που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα μετά τον εμπρησμό του βαν, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια. Στο καπέλο εντοπίστηκε DNA του ενός κατηγορουμένου, αλλά και άλλου προσώπου. Το καπέλο φέρει επίσης στοιχεία εκπυρσοκρότησης όπλου. Όπως αναφέρθηκε και στη διαδικασία παραπομπής των τεσσάρων κατηγορούμενων, στην έκθεση του Κρατικού Χημείου προκύπτει ότι στο καπέλο ανιχνεύτηκαν σωματίδια που υποδεικνύουν πως χρησιμοποιήθηκε είτε από πρόσωπο που έκανε χρήση όπλου είτε από κάποιον που βρισκόταν πολύ κοντά σε σημείο από το οποίο εκπυρσοκροτήθηκε όπλο.

Παρέπεμψε επίσης σε μαρτυρία προσώπου που αντιλήφθηκε τους επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας και είδε το καπέλο να φεύγει από το κεφάλι του οδηγού και να πέφτει στο έδαφος.

Σημαντικά είναι και τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν σε skip, κοντά στην οικία ενός εκ των κατηγορουμένων. Πρόκειται για ένα μαύρο φούτερ, αθλητικά παπούτσια και ένα ζευγάρι γκρίζα γυαλιά με μωβ φακό. Σε αυτά τα τεκμήρια εντοπίστηκε και απομονώθηκε το γενετικό υλικό του δεύτερου κατηγορουμένου, Α.Ζ.

Θυμίζουμε ότι μάρτυρας, σε κατάθεσή του, ανέφερε ότι είδε τον δράστη να φορεί γυαλιά που –σύμφωνα με την περιγραφή του– ταιριάζουν με αυτά που εντοπίστηκαν.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο 31χρονος με φιλικό πρόσωπο του 28χρονου Α.Ζ. Πρόκειται για πρόσωπο με το οποίο ο Α.Ζ. είχε, όπως είπε, συχνές τηλεφωνικές συνομιλίες. Το φιλικό αυτό πρόσωπο κατέθεσε ότι μίλησε με τον 31χρονο, ο οποίος τον ρώτησε εάν είχε συλληφθεί ο 28χρονος στις 30 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ακόμη ότι ο Α.Ζ. του ζήτησε να τον πάει στο λιμάνι της Κερύνειας, καθώς είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα για να ανανεώσει το διαβατήριό του.

Νωρίτερα, ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε και στις καταθέσεις συγγενικών προσώπων του Α.Ζ. μετά τον φόνο. Συγκεκριμένα, η αδελφή του κατέθεσε ότι ο αδελφός της, ως συνήθως, φορούσε μαύρα ρούχα και παπούτσια, παρόμοια με αυτά που εντοπίστηκαν στο skip. Η μητέρα του ανέφερε ότι γύρω στο μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου, έφτασε στο σπίτι ο γιος της, ο οποίος της ζήτησε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, λέγοντάς της ότι θα πήγαινε στην Ελλάδα για να ανανεώσει το διαβατήριο. Σε κατάθεσή του, ο πατέρας του κατηγορούμενου είπε ότι όταν έφτασε στο σπίτι ενημερώθηκε από τη σύζυγό του ότι ο γιος τους είχε ήδη φύγει για την Ελλάδα και ήταν ιδιαίτερα βιαστικός. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε επίσης στις υποδείξεις σκηνών στις οποίες προέβη ο Ι.Ζ. στις 22 Νοεμβρίου, σε σχέση με τη διαδρομή που ακολούθησε στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα για να αγοράσει ναρκωτικά και την καταγραφή του οχήματος του από κλειστό κύκλωμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων σημείων.

Σημείωσε ότι οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν σε αναπαράσταση μετρώντας τον χρόνο και τον χώρο από το σημείο που υποστήριξε ότι παρέλαβε τα ναρκωτικά, τονίζοντας όπως είπε ο κ. Αργυρού ότι από την αναπαράσταση και τις μετρήσεις που έγιναν, δεν χρειάστηκαν δέκα δευτερόλεπτα, πράγμα που καταδεικνύει ότι το όχημα δεν σταμάτησε καθόλου.

Να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρέπεμψε το Δικαστήριο στο ογκώδες μαρτυρικό υλικό και στα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία καταγράφουν τις διαδρομές των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κληρίδης εκ μέρους του κατηγορούμενου Ι.Ζ., ανέφερε οτι δεν θα εγείρει ένσταση σε αυτό το στάδιο, καθώς σκοπεύει να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Ωστόσο, ως σχολιασμό, κάλεσε το Δικαστήριο να εξετάσει τον δεύτερο λόγο της κράτησης, που αφορά τον επηρεασμό μαρτύρων. Την ίδια στάση τήρησε και ο δικηγόρος του δεύτερου κατηγορουμένου, Γιώργος Λοίζου. Το Δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του για αργότερα εντός της ημέρας.