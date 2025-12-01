Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι επικεφαλής των Πολιτικών Ομάδων του Σώματος αναμένονταν να αφιχθούν σήμερα στην Κύπρο, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης της Διάσκεψης των Προέδρων.

Η επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025, εντάσσεται στην προετοιμασία για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως είχε ανακοινώσει το Σάββατο η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ, την 1η Δεκεμβρίου, οι επαφές στο Προεδρικό Μέγαρο θα αρχίσουν στις 17:15. Θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την έναρξη της οποίας θα γίνει προσφώνηση/αντιφώνηση. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση και Ολομέλεια μεταξύ της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την οικογενειακή φωτογραφία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κα Μέτσολα θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στην Καστελιώτισσα.

Την 2α Δεκεμβρίου θα γίνουν οι επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στις 08:40 η Πρόεδρος του Σώματος κα Αννίτα Δημητρίου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση. Στις 09:00 θα γίνει συνάντηση της Προέδρου της Βουλής και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Στις 10:35 η κα Μέτσολα θα λάβει μέρος μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε διάλογο με μαθητές. Ο διάλογος θα γίνει στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», η οποία συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναχωρήσει από την Κύπρο στις 12 το μεσημέρι.

Την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης της Ένωσης.

«Η Κύπρος θα πάρει το τιμόνι της ΕΕ σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων και αυξανόμενων προσδοκιών από τους πολίτες μας. Από τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις έως τη διεύρυνση και την εξεύρεση λύσεων στις μεταναστευτικές προκλήσεις, η Ευρώπη βρίσκεται σε εγρήγορση και η Κύπρος θα ηγηθεί αυτής της δυναμικής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την Κυπριακή Προεδρία. Η επίσκεψη αυτή το αποδεικνύει αυτό», είπε σε δηλώσεις της η Ρομπέρτα Μέτσολα, ενόψει της επίσκεψης.

ΚΥΠΕ