Από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κηροποιείο στα Λειβάδια χθες βράδυ επηρεάστηκαν όλοι οι χώροι του οικοδομήματος λόγω της ιδιομορφίας της κατασκευής και της ενιαίας οροφής του, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, ο οποίος αναφέρει επίσης ότι μέρος των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί και θα συνεχίσει για όσο χρειαστεί.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κεττής αναφέρει συγκεκριμένα ότι «το οικοδόμημα έχει διαστάσεις 130 x 25 μέτρων, είναι κατασκευασμένο από τοιχοποιία με τσιμεντομπλόκ και με ενιαία οροφή, κατασκευής από μεταλλικά δοκάρια και τσίγκο. Το οικοδόμημα είναι διαχωρισμένο σε 6 αποθήκες στην σειρά».

Από την πυρκαγιά, ο τρίτος στην σειρά χώρος που χρησιμοποιείτο ως εργαστήριο και αποθήκη με είδη κηροποιείας και βιοτεχνίας κεριών, προσθέτει, «υπέστη εκτεταμένες ζημιές καθώς και το περιεχόμενο του».

Σημειώνει ότι «από την θερμότητα και από τον καπνό επηρεάστηκαν όλοι οι χώροι του οικοδομήματος, ένεκα της ιδιομορφίας και της ενιαίας οροφής».

Οι διαφορετικοί χώροι του οικοδομήματος χρησιμοποιούνταν ως κατάστημα για πώληση κατοικίδιων, χώρος φύλαξης ελαστικών οχημάτων, βιοτεχνία κεριών, χώρος αποθήκευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, χώρος αποθήκευσης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χώρος φύλαξης οχημάτων.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν της ΕΜΑΚ.

Αναφέρει επίσης ότι οι ιδιοκτήτες μετακίνησαν αυτοκίνητα από τον χώρο ενώ «προστατεύθηκαν παρακείμενα υποστατικά που γειτνιάζουν με το οικοδόμημα».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, προσθέτει, Επηρεάστηκαν όλοι οι χώροι του υποστατικού και σωλήνων νερού με παραγωγή αφρού. Παράλληλα, ακολούθησε εξαερισμός και έλεγχος των άλλων χώρων του οικοδομήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, έγινε ανάκληση προσωπικού στην επαρχία Λάρνακας για κάλυψη των αναγκών.

Για αντιμετώπιση του περιταστικού, συνεχίζει, «εργάζονταν και επιτηρούσαν όλους τους χώρους δυνάμεις πυρόσβεσης».

Μέρος των δυνάμεων πυρόσβεσης, καταλήγει ο κ. Κεττής, «συνεχίζει και θα συνεχίσει για όσο χρειαστεί να βρίσκεται εκεί».

Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτίων πυρκαγιάς με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

ΚΥΠΕ