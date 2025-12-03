Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά την πληροφορία ότι 65χρονη γυναίκα έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, απειλώντας να το ανατινάξει με υγραέριο.

Η 65χρονη γυναίκα, μετά από ενέργειες διαπραγματευτών, παρέδωσε τις φιάλες υγραερίου, ωστόσο αρνείται να εγκαταλείψει την οικία. Απειλεί, μάλιστα ότι θα κάνει κακό στον εαυτό της με μαχαίρι και χάπια, σύμφωνα με πληροφορίες από οικείο της πρόσωπο.

Έξω από την οικεία βρίσκονται δικαστικοί επιδότες, οι οποίοι επίσης αρνούνται να αποχωρήσουν έως ότου αποπερατώσουν τα καθήκοντά τους και παραδώσουν το δικαστικό ένταλμα έξωσης.

Όπως πληροφορείται το Philenews, η γυναίκα βρίσκεται σε έντονη απόγνωση και ζητά την ανατροπή της απόφασης που προβλέπει την έξωσή της. Το πρωί ενημέρωσε τον γιο της ότι έχει κλειστεί στην οικία, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν φιάλες υγραερίου στο εσωτερικό και ότι προτίθεται να τις ανατινάξει.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον δρόμο μπροστά από την οικία, επιχειρώντας να αποτρέψουν το χειρότερο και να κρατήσουν σε απόσταση τους περίοικους.

Νωρίτερα το πρωί, δικαστικοί επιδότες επρόκειτο να εφαρμόσουν δικαστικό διάταγμα έξωσης των ενοίκων της κατοικίας. Ωστόσο, η ένοικος κλειδώθηκε στο σπίτι και, σύμφωνα με τον γιο της, εξέφρασε πρόθεση να βλάψει τον εαυτό της.

Στο σημείο βρίσκονται και εξειδικευμένοι αστυνομικοί διαπραγματευτές, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τη γυναίκα.