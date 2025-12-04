Νέος σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο, ακολουθώντας εκείνον που ταρακούνησε το νησί μας χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση ήταν μεγέθους 2,9 Ρίχτερ και κατεγράφη γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 36 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και ο σεισμός υπολογίζεται με εστιακό βάθος τα 19 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, γύρω στις 7:00 το απόγευμα, προηγήθηκε ακόμη μία σεισμική δόνηση εντάσεως 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάλι στην ίδια περιοχή.