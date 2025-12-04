Η Βουλή ενέκρινε ενοποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου και των προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν από την Μαρίνα Νικολάου από πλευράς ΑΚΕΛ και τον Νίκο Γεωργίου από πλευράς ΔΗΣΥ, που τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα, ώστε να θεωρείται ιδιώνυμο αδίκημα η επίθεση σε όργανο τήρησης της τάξης, δημόσιο λειτουργό, νοσηλευτή ή μαία.

Η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, προνοεί αφενός όπως θεσπισθεί ως ιδιώνυμο αδίκημα η επίθεση που προκαλεί βλάβη σε όργανο τήρησης της τάξης, δημόσιο λειτουργό, ιατρό, νοσηλευτή και μαία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή σε άλλο πρόσωπο που παρέχει συνδρομή σε αυτούς, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια, και, αφετέρου να υπαχθεί στο αδίκημα της επίθεσης που τιμωρείται με φυλάκιση δύο χρόνων των πράξεων η επίθεση, αντίσταση ή εσκεμμένη παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού, ιατρού, νοσηλευτή ή μαίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή σε άλλο πρόσωπο που παρέχει συνδρομή σε αυτούς.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου, ανέφερε πως το ΑΚΕΛ βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους επαγγελματίες υγείας και το αποδεικνύει στην πράξη. «Η πρόταση μας στοχεύει στην πρόληψη και στη δημιουργία μιας αποτρεπτικής ασπίδας που να καθιστά σαφές ότι η βία εναντίον των επαγγελματιών υγείας δεν θα γίνεται ανεκτή. Δημιουργούμε συνθήκες που επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων μας και στέλνουμε το μήνυμα πως απέναντι στη βία είμαστε παρόντες και απαντούμε με πράξεις», συνέχισε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, ανέφερε πως «η πρόταση του ΔΗΣΥ υιοθετήθηκε εξ ολοκλήρου και στην προσπάθεια να καλύψουμε τους λειτουργούς υγείας έγινε η σχετική ρύθμιση και δεν ήταν θέμα αντιπαράθεσης. Το κείμενο είναι ενιαίο και δεν επιζητούμε δάφνες και ούτε θα αποδώσουμε δάφνες σε κανένα». Περαιτέρω, είπε πως η συχνότητα των περιστατικών βίας δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Έφερε ως παράδειγμα μία αδιανόητη σκηνή που εκτιλύχθηκε στις πρώτες βοήθειες του ΓΝ Λευκωσίας μόλις το περασμένο καλοκαίρι, όπου γυναίκα δόκιμη αστυνομικός εν ώρα καθήκοντος τραυματίστηκε από πρόσωπο που βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση κλωτσώντας την στο μάτι. Σε άλλη περίπτωση είπε, νοσηλευτής ενώ προσπαθούσε να παράσχει τις υπηρεσίες του δέχθηκε απειλή από τρίτο πρόσωπο που έστρεψε εναντίον του πτυσσόμενο σουγιά. «Γι’ αυτούς τους λόγους κατέθεσα πρόταση νόμου που προβλέπει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για τέτοιες πράξεις. Συγκεκριμένα προτείνεται όπως θεωρείται διακεκριμένο αδίκημα η πρόκληση σωματικής βλάβης σε δημόσιους λειτουργούς ή σε όργανο τήρησης της τάξης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με την αντίστοιχη επιβολή βαρυτέρων ποινών», είπε.

Το ενοποιημένο κείμενο ψηφίστηκε ομόφωνα με 30 ψήφους υπέρ.