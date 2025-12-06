Για την ανάγκη αναβάθμισης του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών και τις επαφές που είχε με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο δικηγόρος και νομικός εκπρόσωπος των ΣΥΟΠ, Ολύμπιος Χριστοφή, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός αποτελεί βασικό πυλώνα στον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφερε, σήμερα υπηρετούν περίπου 2.000 ΣΥΟΠ, οι οποίοι καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ωστόσο, όπως είπε, «ο θεσμός χρειάζεται αναβάθμιση και θεσμική θωράκιση, ώστε οι συμβασιούχοι να έχουν σαφές πλαίσιο δικαιωμάτων και προοπτικών».

Ο κ. Χριστοφή, που εκπροσωπεί, τόνισε ότι το δικηγορικό του γραφείο έχει αναλάβει την προώθηση συγκεκριμένων αιτημάτων των ΣΥΟΠ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας επίσημου συνδέσμου, ανάλογου με αυτούς που διαθέτουν οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί της ΕΦ. «Οι ΣΥΟΠ πρέπει να έχουν τον δικό τους φορέα εκπροσώπησης. Δεν μπορούν να έχουν όμως την εξωστρέφεια και θεσμικό λόγο των άλλων επαγγελματικών κλάδων», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά εποικοδομητική». Ο ΥΠΑΜ, σύμφωνα με τον κ. Χριστοφή, εξέφρασε ισχυρό ενδιαφέρον και διαβεβαίωσε ότι το 2026 θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις, με κατάθεση νομοσχεδίου για την επίσημη ρύθμιση του συνδέσμου. «Είμαστε ήδη στο τελικό στάδιο για το καταστατικό», ανέφερε.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους ΣΥΟΠ είναι οι εργασιακές προϋποθέσεις, τα ωφελήματα, το καθεστώς μονιμοποίησης, αλλά και το συνολικό εργασιακό τους μέλλον. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε «διαρροή» περίπου 600–700 ΣΥΟΠ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων συγκράτησης και την παροχή κινήτρων. «Με την αναβάθμιση του θεσμού και τα νέα μέτρα, ο θεσμός θα γίνει πιο ελκυστικός», είπε ο κ. Χριστοφή.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι ΣΥΟΠ να διαθέτουν «θεσμική φωνή» και να μπορούν να προωθούν τα αιτήματά τους μέσα από επίσημη και διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά.