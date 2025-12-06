Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά λόγω κεραυνού στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λευκωσίας

Το Τμήμα Δασών, ανακοίνωσε ότι σήμερα Σάββατο 6/12, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λόγω πτώσης κεραυνού σε περιοχή της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου, της επαρχίας Λευκωσίας.



Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 08:45, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα.