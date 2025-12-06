Με όλη του την ορμή, χτυπά το βαρομετρικό Byron, την επαρχία της Λάρνακας.

Βίντεο και εικόνες παρουσιάζουν την μανία των βροχοπτώσεων με την ένταση της βροχής να ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν αποκλείεται και χαλαζόπτωση, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρείται αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα ανατολικά.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 6:30 το απόγευμα.

Δείτε τα βίντεο

Ανεμοστρόβιλος στην Πάφο

Υπενθυμίζεται ότι ανεμοστρόβιλος έπληξε το βράδυ της Παρασκευής την Τάλα, προκαλώντας ζημιές.

Δέντρα που εκριζώθηκαν έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδας, προκαλώντας ζημιές, αλλά και στον χώρο στάθμευσης.