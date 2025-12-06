Ανεμοστρόβιλος έπληξε το βράδυ της Παρασκευής την Τάλα, προκαλώντας ζημιές.

Δέντρα που εκριζώθηκαν έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο μουσείο λαϊκής τέχνης Βρασίδας, προκαλώντας ζημιές, αλλά και στον χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Τάλας Ιωάννη Κόννικο, ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής ότι στον χώρο στάθμευσης τα καλώδια της ΑΗΚ πήραν φωτιά από δέντρο που έπεσε.

Άμεσα, πρόσθεσε κ. Κόννικος, ειδοποιήθηκε η ΑΗΚ για την επιδιόρθωση που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή ηλεκτρισμού για περίοδο δύο ωρών.

Σήμερα το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΚΣ ειδοποιήθηκε για δέντρα που εκριζώθηκαν και ακολούθως έπεσαν σε υποστατικά κοντά στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Βρασίδα, προκαλώντας ζημιές.

Ο κοινοτάρχης ανέφερε πως επειδή οι ζημιές είναι αρκετές θα δουν πώς θα μπορέσει η κοινοτική αρχή να βοηθήσει.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του Μουσείου, Βρασίδας Νεοφύτου, ανέφερε πως οι ζημιές είναι μεγάλες, προσθέτοντας πως παρόμοιο φαινόμενο ανεμοστρόβιλου έζησαν ξανά πριν δέκα χρόνια. Από τον ανεμοστρόβιλο αποκόπηκαν τουλάχιστον δέκα δέντρα.