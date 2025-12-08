Σε συνολικά 67 περιστατικά κλήθηκε να ανταποκριθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 14 αφορούσαν πυρκαγιές και 53 ειδικές εξυπηρετήσεις, με τις 33 κλήσεις να σχετίζονται με προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές. Τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, όπου συνεργεία της Πυροσβεστικής και του Δήμου προχώρησαν σε αντλήσεις νερών, άνοιγμα φρεατίων και απομάκρυνση δέντρων.

Στον Πυροσβεστικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς καταγράφηκαν 25 κλήσεις για βοήθεια σε Πόλη, Προδρόμι, Δρούσεια, Λατσί και Αργάκα. Παράλληλα, εργάστηκαν 5 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών, ενώ υπήρξε και μερική ανάκληση προσωπικού. Πέντε περιστατικά αντιμετωπίστηκαν από συνεργεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Στην Πάφο, ο εκεί Πυροσβεστικός Σταθμός ανταποκρίθηκε σε 3 κλήσεις, που αφορούσαν πτώσεις δέντρων και άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων σε Πάφο, Τάλα και Γεροσκήπου.

Στη Λεμεσό, οι σταθμοί της πόλης κλήθηκαν σε 4 περιστατικά σε Αγία Φύλα, Άγιο Αθανάσιο, Πολεμίδια και Κολόσσι, κυρίως για αντλήσεις νερού από υπόγειους χώρους. Στο έργο συνέδραμαν 3 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών.

Επίσης, η ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε σε μία κλήση στον Άγιο Θεόδωρο, βοηθώντας στο άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων.