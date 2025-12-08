Ποινή φυλάκισης 4 μηνών επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στον 24χρονο, ο οποίος κατηγορείτο για άσεμνη πράξη. O Σύρος συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από καταγγελία ότι στις 24 Αυγούστου 2025, προέβη σε άσεμνη πράξη σε δημόσιο χώρο, κάτω από τη γέφυρα προς τον πεζόδρομο του παραλιακού, στην περιοχή της Αμαθούντας.

Η παραπονούμενη κατέγραψε σε βίντεο τον 24χρονο, καθώς και τους αριθμούς εγγραφής του οχήματός του. Η σύλληψή του έγινε τον Οκτώβριο, μετά από το σάλο που προκλήθηκε από αναρτήσεις πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων σε βάρος γυναικών στην παραλιακή περιοχή της Αμαθούντας.

Το Δικαστήριο στη απόφασή του, έλαβε υπόψη του τις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων, καθώς και τους μετριαστικούς παράγοντες που αφορούσαν το πρόσωπο του κατηγορούμενου. Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεκτίμησε τα γεγονότα της υπόθεσης, όπως και τη σοβαρότητα των αδικημάτων που είχαν διαπραχθεί, πριν καταλήξει στην επιβολή της ποινής. Επίσης, εξέτασε το ενδεχόμενο αναστολής της επιβληθείσας ποινής, όμως, απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι «όλα τα δεδομένα και το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης δεν μπορούν να υπερφαλαγγίσουν το δημόσιο συμφέρον, το οποίο επιτάσσει την επιβολή αποτρεπτικών ποινών, ενόψει της ιδιαίτερης σοβαρότητας του αδικήματος που είχε διαπραχθεί, αλλά και της έξαρσης στην οποία βρίσκονται τέτοιου είδους αδικήματα».