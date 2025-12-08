Δεύτερη ευκαιρία έδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε μια μητέρα η οποία είχε παραδεχτεί ότι πριν από δύο και πλέον χρόνια χτύπησε την τότε 10χρονη κόρη της στο κεφάλι, αρπάζοντας την από το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Παρόλο που την καταδίκασε σε τρεις μήνες φυλάκιση, εντούτοις, το Δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής για τρία χρόνια, αποφασίζοντας, λόγω των προσωπικών της περιστατικών, να της δώσει τελικά μια δεύτερη ευκαιρία, «ώστε να εργαστεί για ν’ αποκαταστήσει τη σχέση της με το ανήλικο παιδί της, αλλά και για να μην επηρεαστεί δυσμενώς και το μεγαλύτερο παιδί της με το οποίο διαμένει». Κάλεσε δε την κατηγορούμενη ν’ αδράξει την ευκαιρία που της δίνεται ώστε να διακοπεί ο κύκλος ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του επαρχιακού δικαστή Π. Αγαπητού, «ο χειρισμός υποθέσεων που αφορούν σε ενδοοικογενειακή βία αποτελεί καθημερινή ενασχόλησή μου. Παρά την πάροδο 25 σχεδόν ετών από την ανάδειξη του φαινομένου ως κοινωνικά απαράδεκτου μέσα από τη νομολογία, η συχνότητα διάπραξης δεν φαίνεται να έχει μειωθεί».

Κατά το Δικαστήριο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίθεση της κατηγορούμενης προς το ανήλικο παιδί της είναι, αφ’ εαυτής, αποτρόπαια ενέργεια, μιας και στρέφεται εις βάρος του πλέον ευάλωτου μέλους της οικογένειας, του παιδιού. Πόσο δε μάλλον όταν η επίθεση προκάλεσε -σύμφωνα με τα γεγονότα- και ψυχική βλάβη στην ανήλικη, σε βαθμό που ανέπτυξε διαταραχή προβλήματος γονέα – παιδιού. Μπορεί μεν η εξέταση στο ΤΑΕΠ να μην έδειξε ότι το δεκάχρονο τότε παιδί έφερε εξωτερικά τραύματα, αλλ’ απομένει να διαφανεί εάν τα ψυχικά τραύματα, τα οποία, επιστημονικώς αποδεδειγμένα, φέρει, πρόκειται να επουλωθούν, σημείωσε το Δικαστήριο. Στον προβληματισμό του Δικαστηρίου τούτο, συμβάλλει και το γεγονός ότι, πάντα σύμφωνα με τα γεγονότα, αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό βίας εις βάρος της ανήλικης παραπονούμενης.

Στην απόφαση τονίζεται τέλος ότι η σοβαρότητα του αδικήματος είναι αδιαμφισβήτητη. Ομοίως, κι η ανάγκη για γενική αποτροπή. Όπως όμως προανέφερα η ανάγκη για ειδική αποτροπή δεν είναι, εν προκειμένω, επιτακτική εν όψει του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος από τα γεγονότα και της συμπεριφοράς της κατηγορούμενης μετά τη διάπραξη μέχρι και σήμερα.

«Το λευκό της ποινικό μητρώο, σε συνδυασμό με την παραδοχή της ενώπιον μου, δεικνύουν περαιτέρω και τ’ ότι έχει μεταμεληθεί. Σημαντικό στοιχείο κατά την εξέταση του ζητήματος της αναστολής αποτελεί – πάντοτε σε συνδυασμό με τα πιο πάνω ελαφρυντικά – και η κατάσταση της ψυχικής υγείας της κατηγορούμενης, η οποία παρουσιάζεται ως βεβαρημένη. Έχοντας κατά νου ότι ήδη η σχέση γονέα – παιδιού έχει διαταραχθεί θεωρώ ότι τυχόν άμεση φυλάκιση της Κατηγορούμενης πιθανώς να είχε ακόμα πιο δυσμενείς επιπτώσεις στις σχέσεις της με τα παιδιά της», κατέληξε ο δικαστής.