Δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη ροή στα φράγματα της επαρχίας Πάφου με τις τελευταίες βροχοπτώσεις και παρά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ιδιαίτερα στο διαμέρισμα της Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου, Χάρη Κασιουλή.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως οι βροχές του τελευταίου τριημέρου θεωρούνται πολύ ευεργετικές για τη γεωργία γιατί έχουν απορροφηθεί από το έδαφος. Είπε ακόμη πως εφόσον κορεστεί το έδαφος και ξεκινήσει η βροχόπτωση ξανά αναμένεται να αρχίσει και η εισροή στα φράγματα.

Σημείωσε πως σε κανένα από τα φράγματα της περιοχής όπως το φράγμα της Αργάκας, το φράγμα της Ευρέτου, το φράγμα του Πωμού και το μικρό φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς δεν έχει καταγραφεί σημαντική εισροή.

ΚΥΠΕ