Για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο η ευεργετική βροχόπτωση συνεχίζεται ασταμάτητα στην Πάφο. Όπως φαίνεται τις πρώτες αυτές ώρες της Δευτέρας ωστόσο, οι σημερινές βροχές πέφτουν με πιο ήπια μορφή από την μεγάλη ένταση των χθεσινών φαινομένων, γεγονός που δημιουργεί ικανοποίηση και για συνέχιση του εμπλουτισμού του υδροφορέα και για το πότισμα των καλλιεργειών, αλλά και για την απουσία περαιτέρω ζημιών όπως συνέβη χθες.

Παράλληλα με τις βροχές, συνεργεία των αρμοδίων αρχών και οργανισμών εργάζονται από το πρωί για την επίλυση προβλημάτων που επισώρευσε η χθεσινή, ακραία σε κάποιες περιπτώσεις, βροχόπτωση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα καιρικά φαινόμενα ήταν εντονότερα χθες στην επαρχία Πάφου από οπουδήποτε αλλού, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να δεχθεί στην Πάφο 28 κλήσεις, 25 από τις οποίες αφορούσαν το διαμέρισμα Χρυσοχούς και ειδικότερα τις κοινότητες Πόλη, Λατσί, Προδρόμι, Αργάκα και Δρούσεια.

Συνεργεία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Πάφου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς εργάζονται για την επαναφορά της κανονικότητας, ενώ όπως αναφέρει η Πυροσβεστική χρειάστηκε να γίνει και ανάκληση προσωπικού για διεκπεραίωση όλων των κλήσεων.

Παράλληλα, έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος που είχε κλείσει από την Πόλη Χρυσοχούς προς Λατσί, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Από πλευράς αρμοδίων του Τμήματος Υδάτων αναφέρθηκε στον «Φ» ότι οι βροχές των τελευταίων ημερών και κυρίως αυτές που σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία θα συνεχισθούν μέχρι την Παρασκευή, θα αποδειχθούν πολύ ευεργετικές για την ενίσχυση της εισροής στα φράγματα. Ειδικά οι καταρρακτώδεις βροχές του τελευταίου 48ωρου, τόνισαν, συνέτειναν στο να κορεσθεί η γη και συνεπώς οι βροχές που πέφτουν στο εξής θα εισρέουν στους αποταμιευτήρες, δεδομένου ότι πέφτουν σε περιοχές των ορεινών και ημιορεινών.