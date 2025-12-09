Η εικόνα των φραγμάτων της τελευταίας εβδομάδας, είναι όπως ήταν πριν από τις βροχές, αποκαρδιωτική, πολύ χαμηλή η πληρότητα -στο 9,4%- λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρώτος Τεχνικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), Μάριος Χατζηκωστής, προσθέτοντας ότι οι εισροές στα φράγματα μετά τις βροχοπτώσεις του τελευταίου τετραημέρου ήταν λίγο πάνω από το μισό εκατομμύριο.

Σε ερώτηση ποιες είναι οι συνολικές εισροές στα φράγματα τις τελευταίες ημέρες μετά το παρατεταμένο κύμα βροχοπτώσεων και αν είναι ευχαριστημένοι με τη ροή στα φράγματα, ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι οι εισροές στα φράγματα μετά τις βροχοπτώσεις του τελευταίου τετραημέρου ήταν λίγο πάνω από το μισό εκατομμύριο.

«Συγκεκριμένα, ήταν 554 χιλιάδες. Σίγουρα αυτή η ποσότητα είναι χαμηλή για την εποχή, αλλά με τα δεδομένα που προϋπήρχαν, δηλαδή με τη βροχόπτωση που είχε ο χειμώνας μέχρι τις τελευταίες ημέρες και τον ρυθμό της βροχόπτωσης και την τοποθεσία που έπεσαν οι βροχές δεν αναμέναμε κάτι το διαφορετικό. Ελπίζουμε σε μία καλή συνέχεια. Ευτυχώς για μας που έβρεξε. Το ήπιε η γη, το χόρτασε, ξεδίψασε η γη, ελπίζουμε να ξεδίψασε η γη, οπότε στη συνέχεια, αν έχουμε καλής έντασης βροχόπτωση, θα έχουμε και αυξημένες εισροές στα φράγματα.

Ερωτηθείς ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα φράγματα, ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι η εικόνα των φραγμάτων της τελευταίας εβδομάδας είναι όπως ήταν πριν από τις βροχές, αποκαρδιωτική, πολύ χαμηλή η πληρότητα λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των τελευταίων τεσσάρων χρόνων.

«Είμαστε στο 9,4%. Δεν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι οι εισροές του Οκτώβρη, του Νοεμβρίου, είναι πάντα χαμηλές.

«Πέρσι μέχρι τέτοια ημέρα είχαμε πολύ περισσότερες ροές, είχαμε 4,3 εκατομμύρια μέχρι για 9 Δεκεμβρίου πέρσι, αλλά η χρονιά τελείωσε κακή με 18,6 εκατομμύρια συνολική εισροή. Δεν σημαίνουν τίποτα οι εισροές των πρώτων μηνών του υδρολογικού έτους. Ελπίζουμε να έχουμε καλή συνέχεια. Οι καλές εισροές που είχαμε τις χρονιές με τις τεράστιες εισροές στα φράγματα, ήταν με ένα καλό Δεκέμβρη και πολύ δυνατό Γενάρη», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι τα ρεκόρ είχαν σημειωθεί Ιανουάριο του 2019 με 118 εκατομμύρια και Ιανουάριο του 2022 με 74 εκατομμύρια.

«Για να έχουμε τέτοιες ποσότητες, όμως, θέλουμε έναν καλό Δεκέμβρη να χορτάσει η γη για να έχουμε τον Ιανουάριο καλές εισροές, αν βρέξει αρκετά καλά όμως, όχι μόνο στο κανονικό πέρα του κανονικού», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χατζηκωστής είπε, παράλληλα, πως αυτό που θέλουν να τονίζουν συνέχεια είναι ότι πρέπει η εξοικονόμηση να μας γίνει συνήθεια.

«Να μην χρειάζεται καν προσπάθεια να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση του νερού. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής είτε βρέχει είτε είναι καύσωνας είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Μόνο με την εξοικονόμηση του νερού θα έχουμε καλύτερες ημέρες», κατέληξε.

