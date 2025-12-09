Θα εγκατασταθούν πιλοτικά ειδικές καρέκλες σε κλιμακοστάσια προσφυγικών πολυκατοικιών για την εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, προσθέτοντας ότι το Τμήμα Πολεοδομίας παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων την πρότασή του για εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στις προσφυγικές πολυκατοικίες.

Η μελέτη της πρότασης είναι ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο η πρόταση θα εφαρμοστεί πιλοτικά τουλάχιστον αμέσως, είπε ο κ. Κέττηρος, προσθέτοντας ότι προνοείται η τοποθέτηση ειδικής καρέκλας στο κλιμακοστάσιο. «Όπως μας ανέφερε η αρμόδια λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας, υπάρχουν (ειδικές καρέκλες) και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Προσφύγων ζήτησε να εντοπιστούν 2-3 πολυκατοικίες και να εφαρμοστεί αμέσως η συγκεκριμένη πρόταση πιλοτικά. «Πάνω από όλα πρέπει να ερωτηθούν αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για να ξέρουμε αν τους εξυπηρετεί τουλάχιστον προσωρινά μέχρι να βρεθεί λύση νομοθετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα», συμπλήρωσε.

«Το κόστος για 2 ορόφους, όπως μας είπε η αρμόδια λειτουργός (του Τμήματος Πολεοδομίας) είναι γύρω στις €15.000-20.000», κατέληξε.

ΚΥΠΕ