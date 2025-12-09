Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούν οι Δήμοι Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου-Δερύνειας, μετά και την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πορτοκαλί προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που φέρνει στην Κύπρο το χαμηλό βαρομετρικό Byron.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 7:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί. Η νύχτα, όπως μας αναφέρθηκε, θα είναι παγετού, ενώ δεν αποκλείεται στις υψηλότερες κορυφές να πέσει και χιόνι.

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Ο Δήμος Αγίας Νάπας ενημερώνει τους δημότες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Νάπας ότι, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, από τα μεσάνυχτα και κατά τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την περιοχή.

Οι δημότες, αλλά και οι επισκέπτες, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας παραμένει σε ετοιμότητα για παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί.

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του ότι, σύμφωνα με πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε οδικό δίκτυο και υποδομές.

Οι δημότες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με πιθανότητα συσσώρευσης νερού ή μειωμένης ορατότητας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τις δημοτικές υπηρεσίες να παραμένουν σε επιφυλακή ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό απαιτήσει παρέμβαση ή υποστήριξη του κοινού.