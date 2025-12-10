Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία, καθώς σε αρκετούς δρόμους έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις μετά τις βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, επηρεάζουν την κυκλοφορία στους δρόμους Καλού Χωριού Ορεινής – Γουρρίου, Γουρρίου – Λαζανιάς, Λαζανιάς – Μαχαιρά, Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά, Πεδουλά – Προδρόμου, Προδρόμου – Λεμύθου, Κακοπετριάς – PINEWOOD – Πεδουλά, Κακοπετριάς – Καρβουνά, Κύκκου – Πεδουλά – Κάμπου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.