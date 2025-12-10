Άλλαξε τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας ο Αρχηγός της Θεμιστός Αρναούτης, ενώ μετατέθηκαν και επισήμως οι αστυνομικοί στον νέο υπουργό Δικαιοσύνης και στον απερχόμενο.

Ο αστυνόμος Β’ Μαρίνος Κυριακίδης που μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας μετακινήθηκε στη θέση του βοηθού αστυνομικού διευθυντή Πάφου σε θέματα διοίκησης. Τη θέση του αναλαμβάνει ο επίσης αστυνόμος Β’ Κυριάκος Λαγού, που υπηρετούσε ως βοηθός διευθυντής στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος στο Αρχηγείο.

Επίσης, ο μέχρι τώρα υπεύθυνος του κλιμακίου πάταξης λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ υπαστυνόμος Ανδρέας Τζακουρής, μετατίθεται στη συνοδεία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνου Φυτιρή. Το ίδιο και ο αρχιαστυφύλακας Πανίκος Μάππουρος ο οποίος μετακινείται από τον ΟΠΕ Λεμεσού.

Στη συνοδεία του νέου υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη μετακινήθηκε ο λοχίας Ανδρέας Αποστόλου, που υπηρετούσε μέχρι σήμερα στο ΤΑΕ Αρχηγείου. Στον νέο Επίτροπο Προεδρίας και τέως υπουργό Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσιώτη, αποσπάστηκε ο Αντρέας Ηλία αναπληρωτής υπαστυνόμος.