Το ΚΣΕΔ ανακοίνωσε ότι οι επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο που αγνοείτο από τις 8 Δεκεμβρίου και εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης είναι όλοι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.

Για τον εντοπισμό του ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του το ΚΣΕΔ, το σκάφος είχε αναχωρήσει στις 2 Δεκεμβρίου από λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη. Η τελευταία γνωστή θέση του ήταν στις 8 Δεκεμβρίου, εντός της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 89 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πάφου.

Όπως αναφέρεται, το ιστιοφόρο εντοπίστηκε σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, στις 17:20, περίπου 100 ναυτικά μίλια από το σημείο της τελευταίας του γνωστής θέσης, να πλέει με κατεύθυνση προς το Ισραήλ. Οι επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο.

Ο εντοπισμός κατέστη δυνατός με τη συνδρομή ερευνητικού πλοίου που δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, κατόπιν αιτήματος του ΚΣΕΔ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, πέραν του ερευνητικού σκάφους, ελικόπτερο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και παραπλέοντα σκάφη.

ΚΥΠΕ