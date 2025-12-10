Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των τεσσάρων Ισραηλινών οι οποίοι αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, το ιστιοφόρο σκάφος το οποίο απέπλευσε από το Ισραήλ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη και αγνοείτο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τα μέλη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΚΣΕΔ πραγματοποιούσε έρευνες, σε συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των ερευνών ενεργοποιήθηκε το σχέδιο “Νέαρχος” και για τον εντοπισμό του ιστιοφόρου κινητοποιήθηκαν πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραπλέοντα σκάφη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως εργαζόταν από κοινού με την Ελλάδα και την Κύπρο προς εντοπισμό του ισραηλινού σκάφους.

Σημειώνεται επίσης πως ήδη διατάχθηκε έρευνα για πώς επιτράπηκε ο απόπλους με προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε.

Πηγή: ΡΙΚ