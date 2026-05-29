Μέσα σε κλίμα έντονης κοινωνικής κατακραυγής έδεσε στο Ballard του Σιάτλ την Τρίτη (26/5) το πολυτελές γιοτ «Launchpad» που συνδέεται με τον CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η άφιξη του σκάφους συνέπεσε με την ανακοίνωση της Meta για απόλυση περίπου 1.400 εργαζομένων, με πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο να χαρακτηρίζουν το γεγονός ως προκλητική επίδειξη πλούτου σε βάρος των ανθρώπων που έχαναν τη δουλειά τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη New York Post, ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν το συγκεκριμένο γεγονός ως μια «άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του». Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυριούχος πρέπει να «πληρώσει μερικούς γ@@@@ένους φόρους», όπως ανέφερε το GeekWire. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ δεν φαίνεται να βρισκόταν στο σκάφος.

Mark Zuckerberg’s $300M mega yacht just docked in Seattle’s Lake Union… while Meta lays off 1,400 workers across Washington. Reportedly costs $90,000+ PER DAY to operate. pic.twitter.com/xRUEQM9qj4 May 27, 2026

Η Meta απέλυσε συνολικά 1.395 εργαζόμενους στο King County της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με μια τοπική ανακοίνωση WARN την Τρίτη. «Απλά άλλος ένας Tech Bro που δεν καταλαβαίνει την κατάσταση», έγραψε ένας χρήστης του X. «Το σκάφος του Ζούκερμπεργκ φτάνει στο Σιάτλ την ημέρα που η Meta μειώνει το εργατικό δυναμικό της κατά 20% στην περιοχή», έγραψε ένας άλλος χρήστης του X δίπλα σε μερικές φωτογραφίες του γιγαντιαίου πλοίου. Ένας άλλος σχολίασε ειρωνικά: «Άσε με να μαντέψω: Το όνομα του σκάφους είναι “Ας φάνε κέικ”;».

Ο Ζούκερμπεργκ μειώνει μαζικά τις θέσεις εργασίας στην εταιρεία τον τελευταίο καιρό, απολυθήκαν περίπου 8.000 εργαζόμενοι, ενώ 7.000 μετατέθηκαν σε θέσεις με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, η Meta ανακοίνωσε τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

A nearly 400-foot superyacht reportedly linked to Meta CEO Mark Zuckerberg is drawing crowds in South Lake Union just after Meta announced about 1,400 layoffs in Washington state. Some people called it a tourist attraction. Others said the timing feels like a punchline. pic.twitter.com/pwlcfYsf4F May 28, 2026

Το εντυπωσιακό πολυτελές γιοτ «Launchpad»

Το όνομα του Ζούκερμπεργκ έχει συνδεθεί με το «Launchpad» από το 2024, ωστόσο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ότι είναι ο ιδιοκτήτης του. Σύμφωνα με το SuperYachtTimes το γιοτ κατασκευάστηκε από την ολλανδική εταιρεία Feadship, με εξωτερικό σχεδιασμό από την Espen Øino International και εσωτερικό σχεδιασμό από τη γαλλική Zuretti Interior Design. Με ατσάλινο κύτος και υπερκατασκευή από αλουμίνιο, το γιοτ διασκέδασης διαθέτει τέσσερις κινητήρες και μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα 24 κόμβων, που ισοδυναμεί με περίπου 45 χιλιόμετρα την ώρα.

