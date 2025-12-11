Στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος, σύμφωνα με τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια φαγητού, Taste Atlas, η οποία καταγράφει παραδοσιακά πιάτα, τοπικά προϊόντα και εστιατόρια από όλο τον κόσμο. Η Κύπρος βρίσκεται συγκεκριμένα στη θέση νούμερο 100! Την πρωτιά εξασφάλισε η Ιταλία, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη προκύπτει μετά από αξιολογήσεις του κόσμου και όχι από βαθμολογίες ειδικών στη γαστρονομία.

Δείτε πιο κάτω τη λίστα με τις 100 καλύτερες, σύμφωνα με το Taste Atlas:

Στα κυπριακά φαγητά που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να δοκιμάσει, περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα το κλέφτικο, η σούβλα, το χαλλούμι, το κεφαλοτύρι και το στιφάδο. Στα πιο δημοφιλή προστίθενται πολλά άλλα, όπως η σιεφταλιά, αφέλια, γλυκό του κουταλιού και… ρέσι.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε όλα όσα αναφέρει το Taste Atlas για την κυπριακή κουζίνα και τα πιάτα της.