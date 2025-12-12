Η καρδιά της πρωτεύουσας, οι πεζόδρομοι της Λήδρας και της Ονασαγόρου, μπαίνει σε μια νέα εποχή ριζικής αναβάθμισης. Ο Δήμος Λευκωσίας, διά στόματος του δημάρχου Χαράλαμπου Προύντζου, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στον «Φ», στη διερευνητική, δομημένη αξιολόγηση της Φάσης Γ’ του μεγάλου έργου ανάπλασης, το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πεζόδρομων, με συνολικό κόστος που αγγίζει τα €12 εκατ., ποσό που καλύπτεται από το Ταμείο Αναζωογόνησης.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει ο εξωραϊσμός των προσόψεων, παρέμβαση που θα βελτιώσει δραστικά την αισθητική της περιοχής.

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης στη διαχείριση μεγάλων έργων, ο δήμαρχος τόνισε ότι για πρώτη φορά ο δήμος προχωρά στην πρόσληψη διευθυντή έργου (Project Manager), μέσω ανοικτού διαγωνισμού.

«Αφουγκραζόμαστε τον προβληματισμό και την εύλογη ανησυχία του κόσμου και των επιχειρηματιών για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Γι’ αυτό τον λόγο, ενισχύουμε την ομάδα για μελέτη, σχεδιασμό και εκτέλεση του όλου έργου με έναν Project Manager», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Προύντζος.

Ο ρόλος του Project Manager, για τον οποίο η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στα €75.000, είναι καθοριστικός. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο ανάδοχος θα είναι ο «βραχίονας» του δήμου για την ανεξάρτητη παρακολούθηση της προόδου, τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων και την αντικειμενική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 9/1/2026, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας.

Ο δήμαρχος τονισε την προσήλωση στη διαφάνεια και τη συμμετοχή, σημειώνοντας ότι ο Project Manager θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης με τους επιχειρηματίες της περιοχής. «Η πόλη ανήκει στους πολίτες της. Δεν θα ληφθούν μονομερείς αποφάσεις, θα υπάρξει ένας εκτεταμένος κύκλος διαβούλευσης και σχεδιασμού. Θέλουμε να ακούσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να διασφαλίσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων. Ο διευθυντής έργου θα είναι παρών σε αυτή τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόμενη υλοποίηση θα είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις που θα ληφθούν», ανέφερε ο κ. Προύντζος.

Ο δήμαρχος τόνισε επίσης ότι, παράλληλα με τον σχεδιασμό για τη Φάση Γ, ο δήμος συνεχίζει τη διαχρονική πολιτική στήριξης της επιχειρηματικότητας, με στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν άμεσα την ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση τεντόπανων στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου, αυξάνοντας τις ώρες σκίασης και επιτρέποντας την άνετη διακίνηση των πεζών και τις μεσημεριανές ώρες.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει και θα επεκταθεί ο εξωραϊσμός όψεων, βιτρινών και επιγραφών καταστημάτων, προσφέροντας μια βελτιωμένη και σύγχρονη εικόνα στην εμπορική καρδιά της πόλης.

Περαιτέρω, τοποθετήθηκαν ειδικές πλατφόρμες διακίνησης στις εισόδους των καταστημάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα και μια αυστηροποιημένη πολιτική ελέγχου των μέσων μικροκινητικότητας μετά από προβλήματα που εντοπίστηκαν σε σημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρόμων.

«Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος των πεζόδρομων του ιστορικού κέντρου είναι διαρκής. Με τα €12 εκατ. που έχουμε εξασφαλίσει και με την πρωτοποριακή ένταξη του Project Manager, θα διαβουλευτούμε εξαντλητικά με τους εμπλεκόμενους για να κάνουμε από κοινού το μεγάλο βήμα προς μια πιο ελκυστική, λειτουργική και ανθρώπινη Λευκωσία», κατέληξε ο δήμαρχος.