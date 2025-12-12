Διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων θα είναι οι περισσότερες κυβερνητικές κατοικίες που, όπως ανακοινώθηκε, θα ανεγερθούν με στόχο την παραχώρησή τους σε νέες οικογένειες και μονήρη άτομα με χαμηλό ενοίκιο. Ακολουθούν τα μονάρια και τέλος τα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων.

Συγκεκριμένα, με βάση το προκαταρκτικό πλάνο που εκπονήθηκε, τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου θα κυμανθούν στο 30% του συνόλου και με δεδομένο ότι ο συνολικός αριθμός τους καθορίστηκε στα 500, τότε θα είναι 150. Τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων θα καλύψουν το 60% του συνόλου και θα ανέλθουν στα 300 ενώ τα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων θα καλύψουν το 10% του συνόλου και θα περιοριστούν στα 50.

Με βάση τον υπολογισμό που έγινε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα μονάρια θα κοστίσουν περίπου €21 εκατ. από σύνολο €77 εκατ. (€70 το κατασκευαστικό κόστος και €7 η αξία της γης), τα δυάρια θα κοστίσουν €42 εκατ. και τα τριάρια €7 εκατ.

Το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν για τα 150 μονάρια θα είναι 9.484 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), για τα 300 δυάρια θα είναι 18.968 τ.μ. και για τα 50 τριάρια θα περιοριστεί στα 3.161 τ.μ.

Όσον αφορά το κόστος των διαμερισμάτων εκτιμήθηκε ότι θα κυμανθεί στα €1.650 ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί το κόστος υποδομής, το οποίο εκτιμήθηκε στα €198 ανά τετραγωνικό μέτρο. Το κόστος δεν τελειώνει εδώ αφού πρέπει να προστεθούν και τα χωματουργικά που υπολογίστηκαν σε €165 ενώ άλλα €201, ανά τετραγωνικό μέτρο, εκτιμάται ότι θα κοστίσει η επίβλεψη. Τα ποσά που έχουν καταγραφεί ανεβάζουν το ποσό στις €2.214 ανά τετραγωνικό μέτρο που με την πρόσθεση του ΦΠΑ φθάνει τις €2.325 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ανέγερση των 500 οικιστικών μονάδων θα ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα ενώ θα ανεγερθούν σε κρατικά τεμάχια μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού με τη μέθοδο Σχεδιασμός-Κατασκευή (Design and Build). Η κυριότητα των 500 μονάδων να παραμείνει στην ιδιοκτησία του κράτους.

Όσον αφορά το ύψος του ενοικίου, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε πως θα κυμαίνεται κάτω του 50% του αγοραίου ενοικίου, δηλαδή του ενοικίου το οποίο θα ισχύει στις περιοχές ανέγερσης των μονάδων που θα ανεγερθούν σε Λευκωσία, Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα.

Η διαδικασία ανέγερσης των μονάδων δρομολογήθηκε μεν, αλλά τα έργα αναμένεται να αρχίσουν σε περίπου ενάμιση χρόνο και θα ολοκληρωθούν 18 – 20 μήνες μετά την έναρξή τους. Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι θα μπουν στις μονάδες σε περίπου τρία χρόνια.

Παράλληλα, με το έργο αυτό «τρέχουν» και άλλα στεγαστικά προγράμματα, σε συνεργασία κυρίως με τον Οργανισμό Ανάπτυξης γης, στην προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικών να αυξήσει το οικιστικό απόθεμα με στόχο να μειωθούν τόσο οι τιμές απόκτησης ακινήτων από πολίτες όσον και η μείωση των ενοικίων.

Σημειώνεται, ότι, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των επτά στεγαστικών σχεδίων που άρχισαν να υλοποιούνται από την παρούσα Κυβέρνηση, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πέραν των €300 εκατ..