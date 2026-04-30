Ο Έφορος Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων ανακοίνωσε ότι θα δεχθεί την υπόδειξη υποψηφίων στις 6 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 9 π.μ. και 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του, που βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Λευκωσία.

Έγγραφα υποψηφιοτήτων διατίθενται από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής καθημερινά, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 12 μ., εκτός από το Σάββατο, την Κυριακή και τις δημόσιες αργίες.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι υπογραμμένο από τέσσερις (4) εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας. Οι δύο εκλογείς υπογράφουν τα έγγραφα ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες. Τα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Έφορο Εκλογής στις 6 Μαΐου 2026, κατά την υπόδειξη υποψηφίων.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

(α) έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου υποψηφίου, με βάση την οποία αποδέχεται την υποψηφιότητά του,

(β) κατάθεση ποσού €500, ως παράβολο, στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή στον Έφορο Εκλογής, και

(γ) δήλωση του προτεινόμενου υποψηφίου, σύμφωνα με την οποία κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας για τη θέση Αντιπροσώπου της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας.