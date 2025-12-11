Εναντίον της ενέργειας δημιουργίας μνημείου που, όπως αναφέρει, “ασελγεί σε βάρος της συλλογικής μνήμης, παραχαράσσει την ιστορική αλήθεια και εξισώνει τους θύτες με τα θύματά τους”, τάσσεται η Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών (ΠΟΣΠΑ) θέση την οποία διατυπώνει και σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

Με σχετικές επιστολές της, η ΠΟΣΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, “ζητά την θεσμική και πολιτική παρέμβαση ενός εκάστου, στην προσπάθεια του δημοκρατικού κόσμου, των συγγενών των πεσόντων στην αντίσταση αλλά και όσων φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και ζουν ακόμα και σήμερα με το τραύμα από το μένος των πραξικοπηματιών, ώστε το μνημείο που καταδρομείς εγκατέστησαν παράνομα σε σημείο του Στροβόλου, να απομακρυνθεί”.

Επίσης, ζητά, “να διασφαλιστεί, πως δεν θα γίνει ανεκτή καμία άλλη πράξη διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας”.

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ΠΟΣΠΑ ζητά “προστασία της ιστορικής αλήθειας και σεβασμό της συλλογικής μνήμης, και τον καλεί, ταυτόχρονα, να τοποθετηθεί, έναντι της δημιουργίας – και συνακόλουθα, εγκαινίων – παράνομου μνημείου στον Στρόβολο, το οποίο τιμά αυτούς που έστρεψαν τα όπλα κατά της νομιμότητας και του εκλεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου”.

Από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ, η οργάνωση ζητά εφαρμογή της νομοθεσίας. «Και εφαρμογή της νομοθεσίας σημαίνει απομάκρυνση του εκτρώματος κατά της Δημοκρατίας και προσβολής της συλλογικής μνήμης» προστίθεται.

Η ΠΟΣΠΑ καταλήγοντας αναφέρει ότι “βρίσκεται σε συντονισμό με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για κοινή, αποφασιστική και συντονισμένη δράση με όλο τον δημοκρατικό κόσμο της Κύπρου”.

Επιστολές απέστειλε και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αξιώνοντας στήριξη στο αίτημά της για αποκαθήλωση του μνημείου.

