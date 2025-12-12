Νέα εξέλιξη προκύπτει στην υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου. Ένας εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του philenews, με επιστολή της δικηγόρου του, ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει σε αναστολή της ιδιωτικής ποινικής δίωξης επικαλούμενος κατάχρηση της διαδικασίας.

Πρόκειται για τον πρώην αστυνομικό Χριστάκη Καπηλιώτη, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν υπεύθυνος του αστυνομικού σταθμού Λάνιας, στον οποίο είχε ανατεθεί η διερεύνηση του θανάτου του 26χρονου εθνοφρουρού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της Άλασσας τον Σεπτέμβριο του 2005.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, ο κ. Καπηλιώτης μέσω της δικηγόρου του Ανδριάνας Κλαΐδη, απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα και αφού αναφέρει ότι έχουν διέλθει πέραν των 20 ετών από τον θάνατο του Θανάση, επισημαίνει πως είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για να ασκηθούν ιδιωτικές ποινικές διώξεις. Επισυνάπτει παράλληλα, την επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2025, προς απάντηση αιτήματος του δικηγόρου της οικογένειας του Θανάση, Νίκου Κληρίδη, με την οποία ζητείτο στη βάση του πορίσματος Παππά-Αθανασίου, να ασκηθούν εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας ποινικές διώξεις ή να διοριστεί ιδιώτης δημόσιος κατήγορος. Στην επιστολή Αγγελίδη απορριπτόταν το αίτημα αυτό επειδή «τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της εσκεμμένης παραμέλησης καθήκοντος είναι τέτοια, που δεν υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία για στοιχειοθέτηση του αδικήματος».

Στην επιστολή αυτή, ειδικά για τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ίχνος μαρτυρίας περί γνώσης του ιατροδικαστή για ύπαρξη δολοφονίας ως επίσης και πρόθεσης του ιατροδικαστή για συγκάλυψη δραστών με σκοπό να παράσχει σε αυτούς τη δυνατότητα να διαφύγουν της τιμωρίας, ούτως ώστε να καταστεί συνεργός.

Αναμένεται ότι μετά την επιστολή Καπηλιώτη, παρόμοιες επιστολές θα αποστείλουν και οι άλλοι κατηγορούμενοι στην ιδιωτική ποινική υπόθεση, παρόλο που η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα στο αίτημα αυτό ενδεχομένως να είναι οδηγός και για τους υπόλοιπους τέσσερις. Μετά τη λήψη της επιστολής, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε από τους δικηγόρους της οικογένειας Νικολάου εντός 15 ημερών να δώσουν τις θέσεις τους επί του αιτήματος. Αναμένεται ότι θα εγείρουν ένσταση σε μια τέτοια εξέλιξη και θα επιμένουν στη συνέχιση της δίωξης ώστε ν’ αποφασίσει το Δικαστήριο τελεσίδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας μετά την έκδοση του πορίσματος των Μάτσα-Αλεξόπουλου, είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση που η οικογένεια του Θανάση προχωρούσε σε ιδιωτικές ποινικές διώξεις, δεν θα τις ανέστελλε.

Στην ιδιωτική ποινική δίωξη κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο Ανδρέας Ιατρόπουλος, τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ο Νίκος Σοφοκλέους, τότε υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, ο Χριστάκης Ναθαναήλ, τότε υπεύθυνος Υπαίθρου και ο Χριστάκης Καπηλιώτης, τότε υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

Η πρώτη εμφάνιση των πέντε ήταν την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου κατά την οποία ηγέρθηκε προδικαστική ένσταση για σύγκρουση συμφέροντος λόγω της παρουσίας του δικηγόρου Σάββα Μάτσα εκ μέρους της οικογένειας, ο οποίος ήταν παλαιότερα ποινικός ανακριτής. Το Δικαστήριο όρισε ως νέα δικάσιμο την 22α Ιανουαρίου 2026.