Με προδικαστικές ενστάσεις ξεκίνησε η διαδικασία της ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης του Θανάση Νικολάου. Οι πλείστοι από τους τέσσερις δικηγόρους των πέντε κατηγορουμένων ήγειραν ζήτημα σε σχέση με το κατηγορητήριο και συγκεκριμένα με τον διορισμό του Σάββα Μάτσα ως κατήγορου στην υπόθεση.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκαν για πρώτη φορά οι πέντε κατηγορούμενοι της ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης του Θανάση Νικολάου. Πρόκειται για τον πρώην ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, τον Ανδρέα Ιατρόπουλο, τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, τον Νίκο Σοφοκλέους, τότε υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, τον Χριστάκη Ναθαναήλ, τότε υπεύθυνο Υπαίθρου και τον Χριστάκη Καπηλιώτη, τότε υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

Η δικηγόρος του Πανίκου Σταυριανού, Ανδρεάνα Κλαϊδου, ζήτησε χρόνο από το Δικαστήριο, αναφέροντας ότι δεν τους έχει δοθεί ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό. Σημείωσε μάλιστα ότι θα υποβληθούν προδικαστικές ενστάσεις, τονίζοντας ότι το κατηγορητήριο είναι άκυρο.

Προδικαστική ένσταση που αγγίζει «τη ρίζα» του κατηγορητηρίου υπέβαλε και ο δικηγόρος του δεύτερου κατηγορουμένου, Σωτήρης Αργυρού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η βασική αρχή του άρθρου 6(1) αφορά την εγγύηση των κατηγορουμένων για δίκαιη δίκη, δικαζόμενοι από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο, περιλαμβανομένης και της Κατηγορούσας Αρχής. Σύμφωνα με τον κ. Αργυρού, η Κατηγορούσα Αρχή «επέλεξε να παραπλανήσει το Δικαστήριο», καταχωρώντας κατηγορητήριο, το οποίο, όπως είπε, δεν προέρχεται από ανεξάρτητο κατήγορο.

Όπως ανέφερε, ο Σάββας Μάτσας διορίστηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση και, πέραν τούτου, έχει εντοπίσει μια σειρά από δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Μάτσα σε εφημερίδες και τηλεοπτικά μέσα. Παρουσίασε μάλιστα λίστα δημοσιευμάτων, ξεκινώντας από τις 4/10/2022 στην εφημερίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Από το σκοτάδι στο φως – 17 χρόνια συμπληρώνονται», καθώς και δημοσιεύματα του Άλφα, στα οποία ο Μάτσας εμφανιζόταν ως αιχμηρός.

Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε πως η αρχή του διαχωρισμού της Κατηγορούσας Αρχής, του Δικαστηρίου και του ανακριτικού έργου είναι θεμελιώδης. «Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ανακριτής και δημόσιος κατήγορος», τόνισε. Υπογράμμισε επίσης ότι, κατά τη θέση του, το Δικαστήριο παραπλανήθηκε και πως, αν είχε γνώση όλων αυτών, δεν θα καταχωρούσε το κατηγορητήριο. «Ο κ. Μάτσας θα πρέπει να είναι μάρτυρας στην υπόθεση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για παραβίαση του Συντάγματος και της αρχής της δίκαιης δίκης.

Η κ. Κλαϊδου ανέφερε ότι και η ίδια θα προχωρήσει σε προδικαστικές ενστάσεις.

Ο δικηγόρος του τέταρτου κατηγορουμένου, Γιάννης Γιαλελής, σημείωσε ότι υπάρχει κατηγορητήριο και ότι έχει αποσταλεί ειδοποίηση για παράδοση του μαρτυρικού υλικού.

Ο κ. Μάτσας δήλωσε: «Άκουσα με μεγάλη προσοχή και θα ζητήσω χρόνο για να τοποθετηθώ όταν κατατεθούν όλες οι προδικαστικές ενστάσεις από τους συναδέλφους. Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα που έγειρε ο κ. Αργυρού, θα απαντήσω». Το Δικαστήριο ρώτησε τον κ. Μάτσα πότε θα παραδώσει το μαρτυρικό υλικό, με τον ίδιο να απαντά ότι έχει λάβει τις επιστολές των δικηγόρων και ότι θα φροντίσει να παραδώσει το υλικό που αφορά τις κατηγορίες.

Ο κ. Αργυρού από την πλευρά του ανέφερε ότι «η ρίζα του προβλήματος» αφορά το κατηγορητήριο, αλλά πρώτα θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της εμπλοκής του κ. Μάτσα ως κατήγορου, ξεχωριστά και πριν τις υπόλοιπες προδικαστικές ενστάσεις. Τόνισε ακόμη ότι πρέπει να προηγηθεί ξεχωριστή διαδικασία σε σχέση με τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις του κ. Μάτσα για να αποφασιστεί αν μπορεί να παραμείνει κατήγορος στην υπόθεση, διότι «δεν θα υπάρχει δίκαιη δίκη».

Το Δικαστήριο εισηγήθηκε να κατατεθούν όλες οι προδικαστικές ενστάσεις και να εξεταστεί εάν υπάρχουν παραδεκτά γεγονότα. Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι το μαρτυρικό υλικό θα είναι έτοιμο σύντομα και θα παραδοθεί.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Λάρης Βραχίμης, ανέφερε ότι έχει ζητηθεί το μαρτυρικό υλικό και ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να παραδοθεί, καθώς —σύμφωνα με την παραπονούμενη πλευρά— αποτελείται από περίπου 6.000 σελίδες. Δήλωσε πως, όταν το παραλάβει, θα τοποθετηθεί, ενώ οι πελάτες του αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Έθεσε επίσης ζήτημα για το αν οι δύο κατηγορούμενοι μπορούν να εκπροσωπούνται από κοινό δικηγόρο.

Το Δικαστήριο όρισε νέα διαδικασία για τις 22 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30. Παράλληλα, διέταξε όπως οι κατηγορούμενοι υπογράψουν εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ για εξασφάλιση της παρουσίας τους.