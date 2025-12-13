Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια μετά τη νεκροτομή στη σορό του 23χρονου κρατούμενου Abdul Kader Almfalani από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρός στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε σήμερα το απόγευμα από την προϊστάμενη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα, τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου και τον ιδιώτη ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη, ο οποίος εκπροσώπησε την οικογένεια του θανόντος.

Η νεκροτομή έδειξε πως ο θάνατος του 23χρονου Σύρου προήλθε από απαγχονισμό δια βρόγχου, αποκλείοντας έτσι την εγκληματική ενέργεια. Η σορός του εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε εξωτερικές ή άλλες κακώσεις, κάτι που δείχνει ότι δεν είχε κακοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Οι ιατροδικαστές έλαβαν δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο έφερε στο σώμα του ξένες ουσίες, ενώ τώρα διερευνώνται οι συνθήκες που συνέβη το τραγικό περιστατικό και πώς ο συγκρατούμενός του δεν πήρε είδηση για την πράξη αυτοχειρίας του. Όπως φάνηκε, στην πτέρυγα όπου κρατείτο ο 23χρονος επιτρέπεται η χρήση σεντονιών και εξετάζεται γιατί δεν είχαν ληφθεί μέτρα που να αποτρέπουν τέτοιες απονενοημένες πράξεις.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται εντός και εκτός φυλακών, ώστε να εξεταστούν περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα σε σχέση με τον νεαρό κατάδικο αλλά και θα ληφθούν καταθέσεις από τους δικούς του που τον επισκέπτονταν για να διαπιστωθεί κατά πόσον είχε εκφραστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο που θα παρέπεμπε σε μια τόσο ακραία ενέργεια. Αυτό που ξενίζει όλους, τόσο στις φυλακές όσο καις τους δικούς του είναι πως σε λίγες μέρες θα αποφυλακιζόταν, οπόταν παραμένει άγνωστο τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στο να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός ήταν πατέρας δυο ανήλικων.

Για το νέο περιστατικό οι Κεντρικές Φυλακές είναι ανάστατες και έχουν επιστρατευθεί όλοι οι ψυχίατροι και ψυχολόγοι ώστε να συνομιλήσουν με κρατούμενους που χρειάζονται στήριξη. Επίσης έρχονται μέτρα με αλλαγές στις φυλακές εντός των επόμενων ημερών, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης.