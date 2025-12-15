«Αναγνώστες από κούνια»! Αυτό είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για βρέφη ηλικίας 0 – 3 ετών, το οποίο εγκαινίασε το Παιδικό Τμήμα Βρεφικής, Νηπιακής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στόχος του, η πρώιμη εξοικείωση με το βιβλίο ως πολιτισμικό και γνωστικό μέσο, την ενίσχυση της γλωσσικής, γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, καθώς και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην ανάγνωση μέσα από βιωματικές, πολυαισθητηριακές και αναπτυξιακά κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές.

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ίδρυμα, η επαφή των βρεφών με τον λόγο και το βιβλίο από τους πρώτους μήνες ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στη γλωσσική, γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Έρευνες στους τομείς της νευρογλωσσολογίας, της γνωστικής ψυχολογίας και της αναπτυξιακής παιδαγωγικής επιβεβαιώνουν ότι οι εμπειρίες αφήγησης και ανάγνωσης κατά την βρεφική ηλικία ενισχύουν όχι μόνο τη γλωσσική κατάκτηση, αλλά και την ανάπτυξη συμβολική σκέψη, τη μνήμη, την προσοχή και τις συναισθηματικές δεξιότητες.

Αναφορικά με το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, προσεγγίζει το βιβλίο ως μέσο πολυαισθητηριακής και διαδραστικής μάθησης. Μέσα από θεατρική αφήγηση, βιωματικές δραστηριότητες και οργανωμένα παιχνίδια φιλαναγνωσίας, τα βρέφη έρχονται σε επαφή με ήχους, εικόνες και αφηγήσεις, ενισχύοντας τη γλωσσική τους ανάπτυξη και τη βασική συμβολική τους λειτουργία. Παράλληλα, οι γονείς καθοδηγούνται σε πρακτικές συν-ανάγνωσης, επαναληπτικής αφήγησης και ποιοτικής αλληλεπίδρασης μέσω διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της συναισθηματικής σχέσης και τη συνέχιση της αναγνωστικής εμπειρίας στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η εναρκτήρια δράση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες, με τη συμμετοχή βρεφών ηλικίας 3 μηνών έως 2 ετών, τα οποία παρακολούθησαν στη θεατρική αφήγηση του βιβλίου «Τικ και Τέλα: Το κόκκινο μπαλόνι», υπό την καθοδήγηση της νηπιαγωγού–εμψυχώτριας Κατερίνας Θεοδώρου και της επιστημονικής υπεύθυνης του Τμήματος Βρεφικής, Νηπιακής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας, Νάσιας Χαραλάμπους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι γονείς ενημερώθηκαν για την παιδαγωγική αξιοποίηση του βιβλίου στο σπίτι, από την επιλογή κατάλληλου αναγνωστικού υλικού έως την εφαρμογή πρακτικών συν-ανάγνωσης, διαλόγου και συναισθηματικής ενίσχυσης μέσω της επαναληπτικής αφήγησης. Ακολούθησαν βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια φιλαναγνωσίας βασισμένα στο περιεχόμενο της ιστορίας, τα οποία ενίσχυσαν την αισθητηριακή εμπλοκή των βρεφών, τη συναισθηματική τους σύνδεση με το υλικό και την ανάπτυξη στοιχείων πρώιμης συμβολικής σκέψης.

