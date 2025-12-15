Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου με σκοπό να καταστεί δυνατή η φορολόγηση της αδρανούσας γης προτείνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ) κάτι το οποίο θέτει και ενώπιον της κυβέρνησης. Με στόχο την προώθηση της συγκεκριμένης εισήγησης, το ΕΤΕΚ αναμένεται να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Εισήγηση για τη φορολόγηση της αδρανούσας γης, ειδικά στο κέντρο της Λευκωσίας, υπέβαλε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο Λευκωσίας με αφορμή την παρουσίαση των πορισμάτων εργαστηρίου το οποίο αφορούσε την «επιτάχυνση της ενδυνάμωσης, της επισκεψιμότητας και της εμπορικότητας του αστικού κέντρου της Λευκωσίας, με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

Το ΕΤΕΚ επεξεργάζεται ήδη και νομικά προώθηση της συγκεκριμένης εισήγησης, η οποία θα επιχειρηθεί να επιτευχθεί από κοινού με τον Δήμο Λευκωσίας. Η επιχειρούμενη συνεργασία πηγάζει, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής και από το γεγονός ότι τη θέση αυτή στήριξε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Λευκωσίας.

Το θέμα των δεκάδων αδρανών ακινήτων είχε απασχολήσει και τους συμμετέχοντες σε εργαστήρι, στο οποίο υπεβλήθησαν συνολικά 105 προτάσεις οι οποίες αφορούσαν το τι δέον γενέσθαι προκειμένου να αναζωογονηθεί η Λευκωσία. Η πρόταση για φορολόγηση της αδρανούσας γης ήταν από τις επικρατέστερες.

Το θέμα αναμένεται να θέσει το ΕΤΕΚ στον υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, με παράκληση να διαβιβάσει τις θέσεις του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το ΕΤΕΚ στην προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης του, αναμένεται να δώσει στον υπουργό Εσωτερικών και τα πορίσματα του διαλόγου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου το οποίο οργανώθηκε και το οποίο αφορούσε και τη στήριξη της Λευκωσίας.

Η φορολόγηση της αδρανούσας περιουσίας εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν τεμάχια γης τα οποία επί δεκαετίες μένουν ανεκμετάλλευτα, κάτι το οποίο θα συμβάλει και στη μείωση των ενοικίων ώστε η πόλη να γίνει πιο ελκυστική τόσο για τους πολίτες όσον και για τις επιχειρήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ είχε εισηγηθεί στο παρελθόν σειρά κινήτρων και αντικινήτρων με στόχο να αξιοποιηθούν ακίνητα τα οποία τελούν σε αδράνεια. Ένα από τα αντικίνητρα που είχε εισηγηθεί ήταν και η φορολόγηση της αδρανούσας γης.

Εκτιμάται ότι η φορολόγηση της αδρανούσας γης θα διευκολύνει και την αλλαγή χρήσεων, οι οποίες να ταιριάζουν καλύτερα με τη σημερινή πραγματικότητα.