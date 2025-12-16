Δεν φαίνεται να αποδεικνύεται -με τα υπάρχοντα δεδομένα και μαρτυρίες- ο φόνος, και μάλιστα εκ προμελέτης, με θύμα 35χρονο Αιγύπτιο και φερόμενο ως δράστη 30χρονο Ε/κ από την Πάφο.

Οι μέχρι στιγμής έρευνες της Αστυνομίας σε συνδυασμό με τη νεκροτομή στη σορό του θύματος, κάθε άλλο παρά φόνο δείχνουν. Γι’ αυτό και σήμερα ο 30χρονος ελαφροποινίτης επέστρεψε πίσω στις Κεντρικές Φυλακές από τα αστυνομικά κρατητήρια όπου βρισκόταν, αφού έληξε το οκταήμερο διάταγμα κράτησής του. Η Αστυνομία εισηγήθηκε στη Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει στην καταχώρηση της υπόθεσης με κατηγορίες που αφορούσαν πράξεις που δυνατόν να προκαλέσουν τον θάνατο, ωστόσο, οι οδηγίες ήταν διαφορετικές.

Εφόσον δεν υποστηρίζεται με στοιχεία το αδίκημα της δολοφονίας, τότε δόθηκαν οδηγίες όπως ο ύποπτος αφεθεί ελεύθερος και επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις επιστημονικές αναλύσεις από δείγματα τα οποία λήφθηκαν ιστοπαθολογικά.

Τα αποτελέσματα αναμένονται από την Ελλάδα και ενώ υπήρχε ενημέρωση ότι θα μπορούσε να ήταν έτοιμα ακόμη και σήμερα, φαίνεται ότι αυτό άλλαξε και θα είναι έτοιμα σε δύο περίπου εβδομάδες. Ενόψει της εξέλιξης αυτής, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοικτός και την έκβασή του θα καθορίσουν πλέον τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Όπως πληροφορείται το philenews, μέχρι στιγμής δεν αποδεικνύεται η δολοφονία και απομένει να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 35χρονου. Αν δεν εντοπιστούν ουσίες στον οργανισμό του που να παραπέμπουν σε άλλες αιτίες, τότε δεν αποκλείεται να σχηματιστεί φάκελος για τον 30χρονο σε σχέση με την επίθεση και την πρόκληση σωματικής βλάβης στον Αιγύπτιο. Αυτό είναι δεδομένο αφού και ο ίδιος ο 30χρονος έχει παραδεχτεί ότι του έδωσε μια γροθιά κάτω από το μάτι και εξήγησε τον λόγο που ήρθε σε λογομαχία μαζί του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει ούτε και κίνητρο.

Σύμφωνα με τα όσα είχε καταγράψει το philenews από την πρώτη στιγμή, ο Αιγύπτιος μετά που δέχθηκε τη γροθιά κινείτο κανονικά και για αρκετά λεπτά επιχειρούσε να διαφύγει από τους δεσμοφύλακες και να πάει να βρει τον 30χρονο για να του ανταποδώσει τη γροθιά. Σε κάποια στιγμή όμως, κατέρρευσε και παρά τις προσπάθειες δεν επανήλθε. Η νεκροτομή στη σορό του δεν έδειξε ούτε εσωτερική αιμορραγία ούτε και ανακοπή καρδιάς που θα μπορούσε να αποδοθεί στο χτύπημα, γι’ αυτό και αναζητούνται άλλες αιτίες.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας αναφορικά με τον θάνατο του 23χρονου Σύρου στο κελί του, που αποδίδεται σε αυτοχειρία. Ανακριτές συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις γύρω από το περιβάλλον του νεαρού, ενώ σε κατοπινό στάδιο να διενεργηθεί θανατική ανάκριση.