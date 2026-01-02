Το 2025 έφυγε και ο νέος χρόνος ξεκίνησε με αργία, για όσους φυσικά δεν εργάζονταν χθες Πρωτοχρονιά. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, αρκετοί είναι εκείνοι που εξετάζουν από νωρίς το ημερολόγιο, αναζητώντας τριήμερα και ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις. Το 2026, ωστόσο, δεν προσφέρει πολλές τέτοιες δυνατότητες.

Τα βασικά τριήμερα περιορίζονται στη Δευτέρα των Θεοφανίων, την Καθαρά Δευτέρα, τη Δευτέρα του Πάσχα και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, αρκετές από τις αργίες πέφτουν μεσοβδόμαδα ή ακόμη και Σάββατα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται αυτόματα παρατεταμένα διαλείμματα. Εξαίρεση αποτελεί η Πρωτομαγιά που φέτος πέφτει Παρασκευή.

Αναλυτικά, όλες οι αργίες του 2026:

Πρωτοχρονιά : Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 Θεοφάνια : Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 Καθαρά Δευτέρα : Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου : Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ : Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 Κυριακή του Πάσχα : 12 Απριλίου 2026

: 12 Απριλίου 2026 Δευτέρα του Πάσχα : 13 Απριλίου 2026

: 13 Απριλίου 2026 Εργατική Πρωτομαγιά : Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 Αγίου Πνεύματος : Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 Κοίμηση της Θεοτόκου : Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας : Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 Επέτειος του «Όχι» : Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 Χριστούγεννα : Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026

: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

Παρά τις περιορισμένες ευκαιρίες για μεγάλα τριήμερα, το ημερολόγιο του 2026 προσφέρει συγκεκριμένα παράθυρα για ξεκούραση, κυρίως την περίοδο του Πάσχα και στις αρχές του καλοκαιριού.

Καλή Χρονιά και καλές αργίες!