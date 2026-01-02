Το 2025 έφυγε και ο νέος χρόνος ξεκίνησε με αργία, για όσους φυσικά δεν εργάζονταν χθες Πρωτοχρονιά. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, αρκετοί είναι εκείνοι που εξετάζουν από νωρίς το ημερολόγιο, αναζητώντας τριήμερα και ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις. Το 2026, ωστόσο, δεν προσφέρει πολλές τέτοιες δυνατότητες.
Τα βασικά τριήμερα περιορίζονται στη Δευτέρα των Θεοφανίων, την Καθαρά Δευτέρα, τη Δευτέρα του Πάσχα και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, αρκετές από τις αργίες πέφτουν μεσοβδόμαδα ή ακόμη και Σάββατα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται αυτόματα παρατεταμένα διαλείμματα. Εξαίρεση αποτελεί η Πρωτομαγιά που φέτος πέφτει Παρασκευή.
Αναλυτικά, όλες οι αργίες του 2026:
- Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026
- Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026
- Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026
- Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026
Παρά τις περιορισμένες ευκαιρίες για μεγάλα τριήμερα, το ημερολόγιο του 2026 προσφέρει συγκεκριμένα παράθυρα για ξεκούραση, κυρίως την περίοδο του Πάσχα και στις αρχές του καλοκαιριού.
Καλή Χρονιά και καλές αργίες!