Σοβαρές παρατυπίες και παραλείψεις στη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) κατά την ανέγερση του νέου κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου (ΑΔΜ) στην Ευρύχου, καταδεικνύει Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία αφορά σε έλεγχο του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ).

Στην έκθεση σημειώνεται ότι από τον έλεγχο επιβεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί αποβλήτων και διαπιστώθηκαν παραλείψεις τόσο από τον ανάδοχο όσο και από την αναθέτουσα Αρχή (ΤΔΕ), κυρίως ως προς την εφαρμογή και τον έλεγχο του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι καταγράφηκε παράνομη εναπόθεση ΑΕΚΚ σε παρακείμενο χώρο, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ποσοτήτων και τελικής διάθεσης.

Όπως αναφέρθηκε από το ΤΔΕ, η διαχείριση σχετιζόταν, μεταξύ άλλων, και με την ισοπέδωση περιοχής για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και πρόσβασης. Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε όπως σταλούν και οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι που προέβη και υπέβαλε ο ανάδοχος, π.χ. για την καταλληλότητα του υλικού και τη συμπίεσή του.

Εντούτοις, σημειώνει, δεν έχει υποβληθεί η σχετική αλληλογραφία με τον ανάδοχο, ή/και τους μελετητές του έργου, καθώς, επίσης, η σχετική οδηγία που δόθηκε στον ανάδοχο για αλλαγή του τρόπου επιχωμάτωσης, εφόσον, όπως αναφέρεται από το ΤΔΕ στην πιο πάνω επιστολή του, δεν εκδόθηκε καμία αλλαγή για τον τρόπο που διενεργήθηκε η επιχωμάτωση, καθότι δεν καθοριζόταν στα έγγραφα διαγωνισμού συγκεκριμένη μεθοδολογία, πέραν των περιορισμών στον τύπο υλικού, στο πάχος στρώσεων και του βαθμού συμπύκνωσης, τα οποία σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν.

Στην έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στη διερεύνηση του θέματος από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Περιβάλλοντος), γεγονός που επηρέασε τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης του χώρου.

«Παρά την επικοινωνία μας με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η διερεύνηση του θέματος παρέμεινε εκκρεμής για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες αναφορικά με την πληρότητα, τεκμηρίωση και αποτελεσματικότητα της διερεύνησης του θέματος εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος και τη δυνατότητα αποκατάστασης του χώρου», σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής.

Η ολοκλήρωση της διερεύνησης από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε στις 27/10/2025, κατόπιν και της επισήμανσης της Ελεγκτική Υπηρεσίας μέσω του προσχεδίου της παρούσας ειδικής έκθεσης προς αυτό, για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αποκατάσταση του χώρου και την απόδοση ευθυνών.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας, ενίσχυσης της εποπτείας και ουσιαστικής επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων λειτουργών για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της χρηστής διοίκησης στα δημόσια έργα.

Το έργο, συνολικής συμβατικής αξίας €4.047.850, υλοποιήθηκε με τη μέθοδο μελέτη, κατασκευή και 12ετή συντήρηση, με αναθέτουσα Αρχή το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στον προλογισμό της ειδικής έκθεσης, υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος ξεκίνησε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας και επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις των «περί Αποβλήτων Νόμων (2011-2022)» και σημαντικές παραλείψεις από την αναθέτουσα Αρχή στον έλεγχο του αναδόχου.

Όπως αναφέρει, το αρχικά κατατεθέν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ήταν ελλιπές και δεν αναθεωρήθηκε, παρά τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης που προτάθηκαν από τον ανάδοχο, ενώ υπήρξε παράνομη εναπόθεση ΑΕΚΚ εκτός του εργοταξίου, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων ή/και την εξασφάλιση τεκμηρίωσης ποσοτήτων ή ελέγχου της τελικής τους διάθεσης.

«Η παρούσα έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αυστηρής εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, καθώς και την ουσιαστική επιμόρφωση των λειτουργών των αναθετουσών Αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, η περιβαλλοντική προστασία και η χρηστή διοίκηση σε όλα τα στάδια εκτέλεσης δημόσιων έργων», τονίζει ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος περιλάμβανε και επιτόπιο έλεγχο στις 29/5/2023. Την επομένη (30/5/2023), ο «Φ» αποκάλυψε το θέμα, ενώ έδωσε συνέχεια και τις επόμενες ημέρες με την παρέμβαση του υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη. Ωστόσο, το Τμήμα Περιβάλλοντος επέβαλε πρόστιμο στον παρανομούντα ύψους €2.000, 2,5 χρόνια αργότερα στις 27/10/2025, κατόπιν και ενημέρωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μέσω του προσχεδίου της ειδικής έκθεσης για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αποκατάσταση του χώρου και την απόδοση ευθυνών.