Ντύθηκε στα λευκά το Τρόοδος, καθώς έστρωσε το πρώτο χιόνι στις πλαγιές του. Πυκνή πάχνη και στοιβαγμένες νιφάδες που βαραίνουν και κλαδιά των δέντρων και σκεπάζουν τη γη, έχοντας μετατρέψει σε κρυστάλλινο το τοπίο.

Η χιονόπτωση, η οποία ξεκίνησε χθες βράδυ, έδωσε στην ορεινή Κύπρο μόλις λίγα εκατοστά χιόνι, το οποίο δεν αποκλείεται να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της μέρας, πρώτου λιώσει.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, ανέφερε στη σημερινή του πρόβλεψη πως στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιόνι.

Ζήτησε αντιολισθητικές αλυσίδες η Αστυνομία

Λόγω ελαφράς χιονόπτωσης στη περιοχή του Τροόδους καθώς και της χαμηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στην περιοχή, η Αστυνομία καλούσε τους πολίτες να κάνουν χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Συγκεκριμένα εφιστούσε την προσοχή σε στου δρόμους

Καρβουνά – Τροόδους

Πλατρών – Τροόδους

Προδρόμου – Τροόδους

Η κίνηση στους πιο πάνω δρόμους επιτρέπεται μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Εικόνες Kitasweather