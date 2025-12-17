Δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών που έχει εξαγγελθεί από τις 07:30 έως τις 09:05, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Όπως αναφέρεται, τα δρομολόγια που εξυπηρετούν μαθητές Τεχνικής Εκπαίδευσης θα εκτελεστούν κανονικά, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθούν και τα μεσημβρινά δρομολόγια επιστροφής για μαθητές όλων των βαθμίδων.

Το Υπουργείο καλεί γονείς και κηδεμόνες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη μετακίνηση των παιδιών τους προς τα σχολεία, λόγω των αλλαγών που προκύπτουν στο πρωινό πρόγραμμα μεταφοράς.