Ποινή φυλάκισης 13 χρόνων επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 35χρονο Αραβικής καταγωγής με διαβατήριο Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο εισήγαγε στην Κύπρο, μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, πάνω από 24 κιλά κάνναβης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες που αφορούν σε κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα άτομα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 35χρονος μετέβη από τη Βρετανία στην Ταϊλάνδη, όπου παρέλαβε μία αποσκευή με ναρκωτικά. Έπειτα έφτασε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, με πτήση από το Μπαχρέιν στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του από το Τμήμα Τελωνείων, σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ, εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν φυτική ύλη κάνναβης συνολικού βάρους 24 κιλών και 568 γραμμαρίων.

Στην κατάθεσή του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δέχθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά προκειμένου να διαγραφεί χρέος του που δημιούργησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρνήθηκε, εξάλλου, να κατονομάσει ποιοι του παρέδωσαν τη βαλίτσα με τα ναρκωτικά, αναφέροντας πως φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Ως επιβαρυντικούς παράγοντες στην επιμέτρηση της ποινής το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τη συχνότητα που έρχονται πλέον ενώπιον του σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Ως ελαφρυντικοί παράγοντες λήφθηκαν υπόψη το λευκό ποινικό του μητρώο, το ό,τι είναι πατέρας δύο παιδιών, καθώς και το γεγονός πως δεν ήταν ο ιθύνον νους αλλά μέλος της αλυσίδας εμπορίας ναρκωτικών.