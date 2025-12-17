Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, έγινε ανταπόκριση με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε σωρό από άχρηστα υλικά και μέταλλα (scrap metals και άλλα αντικείμενα) σε ανοικτό και περιφραγμένο χώρο εργοστασίου διαχείρισης στην περιοχή Αγίου Συλά στη Λεμεσό.

Επιπλέον, προφυλάσσεται ο χώρος και δεν κινδυνεύει το υποστατικό διαχείρισης ούτε εργαζόμενοι στο χώρο. Επιπρόσθετα μετακινούνται υλικά με τη χρήση περονοφόρου για να μην επεκταθεί περαιτέρω η πυρκαγιά.