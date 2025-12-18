Αποκούμπι για δεκάδες άπορες οικογένειες θα γίνει και φέτος τις γιορτές το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λάρνακας, που προετοιμάζεται για την παροχή πακέτων με τρόφιμα τόσο για τα Χριστούγεννα, όσο και για την Πρωτοχρονιά. Φέτος οι ανάγκες είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, αφού αναμένεται να δοθεί βοήθεια σε περισσότερες από 80 οικογένειες. «Οι δικαιούχοι είναι 73 αυτή τη στιγμή, ωστόσο, έρχονται συνεχώς νέες αιτήσεις και υπολογίζουμε πως θα δώσουμε πακέτα σε πάνω από 80 οικογένειες. Αυξήθηκαν οι ανάγκες λόγω και της προσθήκης της Ορόκλινης και των Λιβαδιών», ανέφερε στον «Φ» ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λάρνακας, Γιώργος Γερασίμου.

Ο ακούραστος συνταξιούχος εθελοντής, με τη στήριξη του Δήμου Λάρνακας, κινητοποίησε και φέτος το δίκτυο αλληλεγγύης που προμηθεύει με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης το Κοινωνικό Παντοπωλείο. «Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 24 διαφορετικά προϊόντα που θα περιληφθούν στα πακέτα προς τις άπορες οικογένειες. Θα έχουμε, μεταξύ άλλων, κοτόπουλο, λουκάνικα, κιμά, πατάτες, ρύζι, κριθαράκι, πουργούρι, ψωμί, γάλα, πατατάκια, αναψυκτικά, ενώ θα δοθούν και κουπόνια. Τα περισσότερα προέρχονται από δωρεές από οργανισμούς, εταιρείες και πολίτες. Βοηθά και η Μητρόπολη Κιτίου, που δίνει χρήματα για να αγοράσουμε κουραμπιέδες, μελομακάρονα και βασιλόπιττές. Μεγάλη συμβολή έχουν και γεωργοί της επαρχίας Λάρνακας που συνεχίζουν να μας προμηθεύουν με προϊόντα», ανέφερε ο κ. Γερασίμου.

Μία από τις μεγαλύτερες προσφορές για φέτος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρνακας, έγινε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), σε συνεργασία με τις εταιρείες Ιωάννης Ζορπά & Υιοί και Θεόκλητος Ζορπάς & Υιοί (Οι Αθηαινίτες), που προσέφεραν 100 πακέτα με τρόφιμα. Οι ανάγκες, ωστόσο, δεν σταματούν ποτέ, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λάρνακας. «Όσοι έχουν την καλοσύνη να μας υποστηρίξουν είναι ευπρόσδεκτοι, επειδή είναι συνεχώς αυξανόμενες οι ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λάρνακας. Όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 97729484».

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνακας η καθιερωμένη διανομή τροφίμων στους κατόχους κάρτας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λάρνακας, που στεγάζεται στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας (πρώην κοινοτικό) θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για τα Χριστούγεννα, Τρίτη 23/12/2025, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 9.30 π.μ.

Για την Πρωτοχρονιά, Τρίτη 30/12/2025, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 9.30 π.μ.

Ο Δήμος Λάρνακας ευχαρίστησε όλους τους παραγωγούς και τους προμηθευτές που προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και τους εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Τον Μάρτιο του 2026 το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρνακας κλείνει 13 χρόνια προσφοράς. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων παρείχε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε εκατοντάδες άπορες οικογένειες. Λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2013, όταν δημιουργήθηκε εκτάκτως, για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που προέκυψαν κατά την οικονομική κρίση.