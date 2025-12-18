Ανατράπηκε από το Εφετείο η πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αφορούσε την κράτηση του 51χρονου κατηγορούμενου ως υπόδικου στην υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και καλείται να παρουσιαστεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, στο οποίο έχει παραπεμφθεί η υπόθεση για ακρόαση, στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Ο δικηγόρος του 51χρονου, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, προχώρησε εκ νέου σε έφεση κατά της κράτησης του πελάτη του ως υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές, προβάλλοντας πέντε λόγους. Μιλώντας στο philenews, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι το Εφετείο έκρινε πως ήταν σφάλμα του πρωτόδικου Δικαστηρίου Λεμεσού η εκτίμηση ότι υπήρχε κίνδυνος φυγοδικίας.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι από τη στιγμή που η Αστυνομία ειδοποίησε τον 51χρονο μέσω του δικηγόρου του, εκείνος προσήλθε αυτοβούλως στο Δικαστήριο για την παραπομπή της υπόθεσης. Τότε, το Δικαστήριο που επιλήφθηκε της υπόθεσης του έθεσε όρους, όπως να παρουσιάζεται στην Αστυνομία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραπομπής. Σημείωσε ότι μεσολάβησε Σαββατοκύριακο μέχρι την έκδοση της απόφασης και, παρά ταύτα, αποδόθηκε στον κατηγορούμενο τάση φυγοδικίας, γεγονός που ο ίδιος ο δικηγόρος του διερωτήθηκε πώς προέκυψε.

Το Εφετείο δεν εξέτασε και τους πέντε λόγους έφεσης, αλλά περιορίστηκε στους δύο, οι οποίοι ήταν αλληλένδετοι και αφορούσαν τη συμπεριφορά και τη γενικότερη στάση του εφεσείοντα. Όπως υποστηρίζεται στην απόφαση, το Εφετείο στηρίχθηκε στη συμπεριφορά του 51χρονου, κρίνοντας ότι αυτή δεν καταδείκνυε τάση φυγοδικίας.

Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα υποχρεούται να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τα στοιχεία του θα καταχωρηθούν στον κατάλογο προσώπων στα οποία απαγορεύεται η έξοδος από τη Δημοκρατία. Επιπλέον, καλείται να καταθέσει το χρηματικό ποσό των €10.000 σε μετρητά, να υπογράψει εγγύηση ύψους €100.000 με έναν αξιόχρεο εγγυητή και να παρουσιάζεται δύο φορές την ημέρα στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στις 17 Νοεμβρίου είχε εγκρίνει το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, σημειώνοντας ότι οι προσωπικές περιστάσεις του 51χρονου κατηγορούμενου, η σοβαρότητα των αδικημάτων και η πιθανότητα καταδίκης καθιστούν το δημόσιο συμφέρον για απονομή της δικαιοσύνης υπέρτερο, επιβάλλοντας την κράτηση όλων των κατηγορουμένων.

Σημειώνεται ότι άλλος δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στις 5 Νοεμβρίου κατά τη διαδικασία ανανέωσης της κράτησης του 51χρονου ως υπόπτου, είχε αποφανθεί εκ νέου υπέρ της αποφυλάκισής του. Ο κατηγορούμενος, ελληνικής καταγωγής, είχε συνδεθεί με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, εντός του οποίου εντοπίστηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη καθώς και το DNA του, τα οποία φέρονται να προορίζονταν για καταστροφή τεκμηρίων.

Όπως καταγράφηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πρόσωπα προσέγγισαν την οικία του θύματος στις 9, 10, 12, 13 και 14 Οκτωβρίου και επιβιβάστηκαν σε κλοπιμαία οχήματα (λευκό βαν και Mitsubishi Colt). Τα οχήματα ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδρομές προς το σπίτι του θύματος και τη σκηνή του εγκλήματος, ενισχύοντας το σενάριο ότι το σχέδιο δολοφονίας είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στις 5 Οκτωβρίου 2025 καταγγέλθηκε η κλοπή του Mitsubishi Colt από ιερέα στην περιοχή Αγίου Αντωνίου. Τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία, η Αστυνομία εντόπισε το όχημα σε ανοικτό χώρο έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, κοντά στο σημείο της εκτέλεσης του θύματος.

Για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους κατηγορούνται συνολικά έξι πρόσωπα. Τρεις από τους κατηγορούμενους φέρονται να είχαν περιστασιακούς ρόλους, ενώ τρεις Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία φαίνεται να διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκτέλεση. Μάλιστα, ένας εξ αυτών, o 28χρονος με τα αρχικά Α.Ζ., σύμφωνα με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, φέρεται να έχει «κλειδώσει» ως το πρόσωπο που εκτέλεσε τον Σταύρο Δημοσθένους.